Conade pide a Arce que no trabaje para Evo y que garantice el censo 2023





31/10/2022 - 10:13:57

Los Tiempos.- En una carta abierta, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba pidió este lunes al presidente Luis Arce que no trabaje para el jefe nacional del MAS, Evo Morales, que tiene el afán de ser presidente el 2025; y que garantice el censo de población para el 2023. “Le pedimos que no trabaje para que Evo Morales realice su ambición de llegar a la silla presidencial sin legitimidad y a costa de su gestión de gobierno y su liderazgo”, señala la carta abierta. El Conade también exhorta al Presidente a que no asuma el camino del conflicto y el enfrentamiento al momento de resolver la demanda legítima del pueblo boliviano de Censo 2023 con resultados aplicables para la elección del 2025 como necesaria base de un nuevo padrón electoral. “Le solicitamos apruebe el instrumento legal pertinente para garantizar que el Censo de población y vivienda se realice el año 2023, con transparencia garantizada por la irrestricta observación ciudadana, y que en base a sus resultados se elabore un nuevo padrón electoral”, indica el Conade.