Interculturales de La Paz reforzarán el cerco a Santa Cruz y le dicen a Camacho, aténgase a las consecuencias





31/10/2022 - 10:08:07

Erbol.- A tiempo de advertir al gobernador Luis Fernando Camacho de que se “atenga a las consecuencias”, la Federación de Interculturales de La Paz determinó en ampliado viajar a Santa Cruz y reforzar el cerco que se realiza en esa región, en rechazo al paro cívico por el Censo. El anuncio fue realizado por el secretario general de dicha Federación, Hernán Aguirre, quien señaló que el ampliado se realizó ayer domingo para asumir esta decisión. El dirigente se refirió al gobernador Luis Fernando Camacho y al presidente cívico Rómulo Calvo y les dijo que están equivocados si piensan que la situación es similar a la de 2019, porque ahora las organizaciones sociales despertaron con más fuerza. “Túpac Katari ha vuelto con millones. Aténgase a las consecuencias, a la decisión que va a verter la Federación de Comunidades Interculturales de La Paz, vamos a constituirnos en los puntos estratégicos de los cercos”, dijo. Según Aguirre, los interculturales de Caranavi que irán a sumarse a los cercos en Santa Cruz e, incluso, mencionó que podrían ser como dos mil personas. “Hermanos de la familia intercultural de Santa Cruz no están solos, La Paz se va constituir en el lugar de lo que son los cercos”, afirmó. El dirigente incluso advirtió: “si es que vamos a enfrentarnos, nos vamos a enfrentar”. Los interculturales, aliados al Gobierno, consideran que el movimiento por el Censo en 2023 de Santa Cruz es un pretexto para un “golpe de Estado”. El ejecutivo nacional de este sector, Esteban Alavi, pidió al Gobierno que haga respetar el orden constitucional, porque considera que las protestas cívicas de Santa Ccruz ya no se enmarcan en el derecho a la protesta. Denunció que el paro cívico se realiza incluso con la participación de pandilleros. Pidió al Ministerio Público que actúes en este tema.

Piden estado de excepción y advierten con tomar más empresas Página Siete.- Ante el paro indefinido que se acata en el departamento de Santa Cruz y que en esta jornada cumple su décimo día, la Federación de Comunidades Interculturales y Productores Agropecuarios de San Julián Norte piden al Gobierno declarar estado de excepción en la capital cruceña y advierten con tomar más empresas privadas. “Ante tantos abusos y atropellos, pedimos al Gobierno nacional declarar estado de excepción sólo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, demanda uno de los seis puntos aprobados por el sector afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Uno de los dirigentes que dio lectura a la resolución, aprobada en su ampliado de emergencia que se realizó ayer por la noche, también amenazó que si no se levanta el paro indefinido en la región, “de manera escalonada” tomarán empresas privadas y predios. “En caso de no levantar el paro cívico, a partir de este momento (ayer por la noche), como medida de presión y de manera escalonada empezaremos a tomar más empresas y propiedades privadas de las logias cruceñas y exigiremos que de manera inmediata sean revertidas de manera inmediata a manos del Estado”, señala el último punto de sus determinaciones, según el video difundido por DTV. Asimismo, este lunes se sumarán a una de las marchas que se dirigen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra contra el paro cívico indefinido, debido a que consideran que se les “restringen y violan” sus derechos de comerciantes, transportistas y campesinos. La anterior semana, un grupo de interculturales de San Julián tomó “de manera pacífica” la empresa Sogima, bajo la exigencia de que levanten el paro indefinido que se acata en ese departamento. Además, se tomó la planta de PIL y la de Sofía.