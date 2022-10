El MAS y el Gobierno apuestan por la renuncia de Camacho como salida al conflicto por el censo





31/10/2022 - 08:57:12

Brújula Digital.- La renuncia de Luis Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz "con la misma receta" que habría aplicado en 2019 para la dimisión de Evo Morales es la apuesta del MAS y el Gobierno para lograr una salida al conflicto por el censo nacional de población y vivienda. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció para hoy una movilización multitudinaria de varios sectores desde cuatro puntos de la ciudad de Santa Cruz para exigir "paz" y también la renuncia de Camacho. Los marchistas que supuestamente no tienen ningún vínculo con el Gobierno y el partido político MAS tendrán custodia policial como tendrían las marchas que se dirigen a la capital cruceña. "Los hermanos transportistas, los hermanos gremialistas nos han pedido que el día de mañana (hoy) se les pueda resguardar porque ya están cansados del señor Camacho y del señor (Rómulo) Calvo, ellos van a salir en una gran marcha de cuatro puntos cardinales" anunció la autoridad de Gobierno en conferencia de prensa, ayer. Los movilizados partirán de la zona sur desde la refinería de Palmasola; del mercado Guapurú en el Plan 3000; del "bateón" de la zona Pampa de la Isla y también de Satélite en la zona norte, según detalló Montaño. Aldo López, dirigente de la federación de gremiales, detalló que su sector protagonizará un "cacerolazo para demostrar el hambre" que están pasando familias de escasos recursos como consecuencia del paro cívico indefinido. "Ya estamos cansados del gobernador, nosotros pedimos la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho" demandó y lamentó que en el paro cívico se permita trabajar a los supermercados y no así a los comerciantes y transportistas. "Somos uno de los sectores más afectados por este paro", lamentó y anunció un permanente movilización hasta que el comité interinstitucional levante el paro. El dirigente llamó la atención del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, porque no inician procesos en contra de los organizadores del paro cívico indefinido. Edgar Fernández, dirigente del transporte, anunció que la marcha de hoy será "pacífica" para exigir a los organizadores de la medida que en 24 horas acudan a dialogar con el Gobierno y definir una fecha para el censo nacional de población y vivienda. Santa Cruz plantea que el empadronamiento censal se realice en octubre de 2023 mientras el gobierno de Luis Arce propone que se realice en abril de 2024; sin embargo, hasta ahora las instancias de diálogo fracasaron y no encontraron salidas al conflicto. La situación se está agravando cada día porque se registran enfrentamientos cada vez más violentos entre seguidores del MAS y quienes acatan el paro cívico. A esto se suma la movilización de decenas de campesinos e interculturales desde varias provincias de Santa Cruz para intentar "romper" el paro indefinido en Santa Cruz. Ayer se registraron dos choques violentos, uno en Pailón y otro en San Carlos. Las columnas del MAS pretenden reforzar el "cerco" a la capital cruceño para impedir el ingreso de carburantes, alimentos y otros insumos de primera necesidad. Además están llevando la "carta de renuncia" de Camacho como él habría realizado en noviembre de 2019 cuando llevó desde Santa Cruz hasta La Paz la carta de renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien después renunció al cargo y posteriormente huyó a México. "Nosotros no nos vamos a quedar como en 2019 de manos cruzadas, si es posible vamos a ofrendar nuestras vidas, vamos a traer su carta de renuncia y lo vamos a entregar, el mismo nos ha enseñado y la misma receta se lo vamos a dar", declaró ayer a la estatal Bolivia TV, Santos Humana, dirigente de los llamados "interculturales". El ministro Montaño alertó el sábado que "el lunes se va a desbordar el hambre del pueblo cruceño" y advirtió a Camacho que "cuidado después no puedan revertir la situación". Los movilizados en procura de que el censo se realice en 2023 anunciaron anoche que se mantendrán en los puntos de bloqueo a la espera de los "grupos de choque del MAS". El gobernador Luis Fernando Camacho lamentó que la Policía actúe de manera parcializada con los movilizados en favor del MAS y que la justicia no procese a quienes pretenden a generar violencia a la ciudad de Santa Cruz en referencia a las marchas que se dirigen a esa ciudad. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, defendió el rol "imparcial" de la institución del orden y afirmó que esa entidad evitará cualquier enfrentamiento entre grupos y cumplirá su rol de mantener el orden.