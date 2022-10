Gobierno insiste en censo en 2024 sin considerar la violencia en Santa Cruz





31/10/2022 - 08:50:44

Los Tiempos.- En medio de una escalada de violencia en Santa Cruz, el Gobierno continúa con su propuesta de realizar el Censo de Población y Vivienda en 2024, ahora con el argumento de que no puede ser en 2023, debido a que la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) se encuentra en proceso y que no se podrá llegar a todos los hogares bolivianos para recabar información. En tanto, se prepara una azolada contra el departamento cruceño. “No se puede realizar el censo en 2023 porque no se llegaría a todos los hogares y familias y comunidades y pueblos indígenas porque se pondría en riesgos todo el trabajo de Actualización Cartográfica Estadística”, sostuvo el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en una entrevista en Bolivia TV. Por lo cual, el Gobierno para imponer su postura, con la excusa de que los movimientos sociales están en contra del paro indefinido, ha procedido con el cerco, toma de empresas, además impulsa marchas hacia Santa Cruz, todo con el objetivo de someter a esa región, que se ha constituido en el eje articulador de la exigencia del censo en 2023. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en oportunidad de celebrarse un aniversario más de la institución, dijo que el empadronamiento del próximo año no será frenado por el autoritarismo gubernamental. “Tengo la certeza de que pronto celebraremos la victoria”, dijo Calvo. Manifestó que la ciudadanía está en su derecho de luchar por el censo y de defender la democracia, a pesar de los abusos del Gobierno nacional. Agregó que Santa Cruz se encuentra ante una nueva lucha, sacrificada, pero “los mejores logros vienen con las batallas más duras. Estamos en un paro cívico luchando por mejores días para nuestras familias, para tener mejor salud y educación y un progreso para Santa Cruz y para Bolivia”. Confrontación En el afán de desmovilizar y levantar los bloqueos que fortalecen el paro indefinido, en la víspera grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) intentaron pasar los puntos de bloqueos de ciudadanos que piden censo en 2023. Estos grupos llegaron a Pailón armados con palos y otros objetos y empezaron a agredir a los que se encontraban en el bloqueo e intentaron pasar hacia Santa Cruz. Sin embargo, repicaron las campanas de la iglesia y varios pobladores se dirigieron al punto de control y dispersaron a los del grupo de choque masista. En el enfrentamiento se reportó una persona herida. Insistencia Pese a este panorama sensible, el ministro de Planificación manifestó que el Comité Interinstitucional cruceño no demostró la viabilidad del censo para 2023. Esta declaración la hizo durante la exposición de su propuesta en el Encuentro Plurinacional por el Censo, que se llevó a cabo en Cochabamba el pasado viernes.