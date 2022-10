Gasto salarial de 10 firmas creadas por el Gobierno subió de Bs 280 MM a 361 MM





31/10/2022 - 08:41:29

Página Siete.- Desde 2017, el monto de recursos destinado para el personal permanente y eventual de 10 empresas creadas por el Gobierno subió de 280,5 millones de bolivianos a 361,8 millones de bolivianos. Las cifras no incluyen los gastos de Previsión Social, que son pagados por el empleador. Los datos fueron extraídos del Presupuesto General del Estado (PGE), que se encuentra en el Sistema de Gestión Pública (Sigep). Las 10 empresas tomadas en cuenta son: Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia (Cartonbol), Boliviana de Aviación (BOA), Agencia Boliviana Espacial (ABE), Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Empresa Pública Quipus, Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, Empresa Pública Yacana y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. “Evidentemente la planilla del sector público ha crecido de una manera extraordinaria en los últimos años. Las empresas públicas han generado una mayor carga administrativa. Tenemos a futuro en un periodo electoral que parece va a ser muy reñido. En este contexto de debilidad institucional del país, la generación de empleo público será lo que siempre fue, una actividad casi proselitista”, dijo el analista Gabriel Espinoza. En 2020 se contabilizaron 75 empresas estatales, 40% creadas después de 2005. Sólo las que tienen 100% de participación del Estado presentan reportes al Sigep. Empero hay empresas que no figuran en el sistema o sus reportes están en blanco, como Envibol, Ecebol o Papelbol. Gestora, Mi Teleférico y BOA En 2017, el monto anual destinado al pago del personal de las 10 empresas citadas fue de 280,5 millones de bolivianos. De ese monto, 87,6 millones para personal eventual y 178,3 millones para dependientes de planta. En el caso de los empleados fijos, el monto incluye bonos, aguinaldos, asignación familiar y horas extra, entre otros. Se excluye los pagos de previsión. Para 2022, el monto subió a 361,8 millones de bolivianos: 299,9 millones para personal permanente y 61,9 millones para personal eventual. La diferencia de los totales de ambos años fue de 81,2 millones de bolivianos. La Gestora, Mi Teleférico y BOA son las tres empresas estatales que mayor incremento presentaron. En el caso de la Gestora, creada en 2015, el monto destinado al pago del personal en 2017 fue de 5,1 millones de bolivianos. Para 2022, pese a que la empresa no logró operar al 100%, la cifra subió a 27,8 millones, es decir cinco veces más. En esos cinco años, además de subir el monto destinado, la Gestora dejó de tener personal eventual y pasó a tener 248 trabajadores de planta. De acuerdo con la escala salarial publicada en su portal web, fijada en julio de 2019, el gerente, Jaime Durán, percibe un sueldo de 35.000 bolivianos mensuales. El resto de los dependientes de esa institución, de acuerdo con el cargo que ocupan, ganan entre 3.000 y 25.000 bolivianos. La otra empresa que mostró un gran crecimiento del gasto salarial, y por tanto de su personal, es Mi Teleférico. Desde 2017, la empresa implementó siete de los 10 ramales que tiene en operación en la actualidad. En su caso el monto destinado en 2017 fue de 35,3 millones de bolivianos, mientras que en 2022 fue de 77,5 millones. El incremento es mayor al doble. La reciente escala salarial pública de la empresa data del 30 de agosto de 2019. El documento detalla que la empresa tiene 955 ítems para contratos indefinidos. El salario mensual del gerente ejecutivo, ese año, fue de 19.535 bolivianos, mientras que el más bajo es equivalente al salario mínimo nacional. Del monto de 2022, al menos 5,3 millones de bolivianos corresponden a bonos de antigüedad. BOA es una de las estatales más grandes. El pago anual al personal en 2022 fue presupuestado en 146,6 millones de bolivianos. Este monto es 7,9 millones de bolivianos más de los que se destinó en 2017. Aunque hay un aumento, este no es tan notorio, ya que en 2020 la empresa estuvo prácticamente parada. La nómina de personal dependiente, actualizada hasta septiembre de 2022, detalla que la empresa cuenta con 1.588 trabajadores con contratos en Bolivia. También cuenta con 48 dependientes en Buenos Aires, Argentina; Sao Paulo, Brasil; Miami, Estados Unidos; Madrid, España, y Lima, Perú. La escala salarial de 2021 está dividida para personal administrativo, comercial y técnico operativo, y para personal especializado. En el primer caso, los sueldos van de 2.658 bolivianos para un auxiliar II a 15.530 bolivianos para un gerente de área. En el caso del personal especializado, la remuneración mayor es de 27.270 bolivianos para el jefe de línea o el piloto comandante. El sueldo más bajo es de 8.230 bolivianos para un primer oficial de aeronave de ruta de corto alcance. En los anteriores cinco años, el pago a personal eventual de BOA bajó de 40,7 millones de bolivianos a 2,4 millones. En 2022, el monto destinado a bonos de antigüedad es de 15,9 millones de la moneda nacional. ¿Sin personal de planta? Tres empresas no reportaron el presupuesto de su personal permanente: Yacana, Easba y Cartonbol. Aunque sólo declararon gasto para personal eventual, sus portales confirman que tienen personal de planta. Yacana, tanto en 2022 como en 2017, presentó al Sigep, dentro la partida de servicios personales, sólo el pago al personal eventual. Los montos destinados fueron de 10,6 millones de bolivianos y 4,2 millones, respectivamente. Aunque sólo se reportó el pago del personal eventual, la “Rendición inicial de cuentas 2022” detalla que la empresa tiene 58 trabajadores permanentes y 37 eventuales. Su escala salarial va de 2.200 bolivianos a 15.990. Al igual en el caso anterior, Easba presentó un gasto de 13,9 millones de bolivianos en personal eventual en 2017 y de 21,8 millones para esta gestión. En su rendición de cuentas más reciente, la empresa estatal señala que tiene 77 trabajadores. Empero no detalla la situación de esos dependientes. En el caso de Cartonbol, no se encontraron datos en su portal oficial. La empresa reportó un pago a personal eventual de 4,1 millones en 2017, y de seis millones en la presente gestión. Derogan DS 4783 Utilidades. El 24 de agosto de 2022 se promulgó el Decreto Supremo 4783. Su primer artículo dispone que “las empresas públicas del nivel central de Estado y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria (...) transfiera recursos al TGN para financiar proyectos de inversión y programas de interés social”. Origen. La norma explicaba que los recursos que las empresas deberán transferir al TGN serán parte de sus utilidades netas o dividendos de cada gestión. Para el cumplimiento de esta disposición, el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep), previa evaluación del plan de negocios, sostenibilidad financiera y rentabilidad, determinará los márgenes a ser transferidos al TGN. Protestas. La norma causó malestar entre los obreros de la estatal Colquiri, quienes empezaron una serie de protestas y medidas de presión pidiendo la derogación del decreto supremo, además del control de la Gestora. COB. El conflicto reveló un descontento con la dirigencia de la COB. Con dinamitas y a patadas, los mineros de la Empresa Minera Huanuni tomaron la sede y pidieron la renuncia de su máximo dirigente, Juan Carlos Huarachi, a quien calificaron de traidor y servil al Gobierno. Derogación. Pese a que el Gobierno afirmó que no hay observaciones y que el DS podía mejorarse, el 26 de octubre la Gaceta publicó el DS 4818, que deroga partes de la anterior. ¿Cuántos empleados tienen las empresas estatales? Aunque la normativa boliviana señala que la escala salarial y la nómina de personal de cada empresa debe ser pública, esta información no es accesible en todos los casos. Se desconoce, de forma oficial, la cantidad de personal que hay en todas las empresas estatales. De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía de 2016, los puestos de trabajo en las firmas estatales se incrementaron de 673 en 2005 a 16.366 en 2015. Es decir que se multiplicó 23 veces. El análisis justifica el crecimiento de funcionarios en las empresas públicas debido a que con las “nacionalizaciones”, el Estado asumió la administración de empresas estratégicas como YPFB, Comibol, Entel y ENDE. En 2019, se informó que los dependientes de las empresas estatales alimentaban una planilla de 35.095 empleados. Esta es la más reciente cifra oficial que engloba a todas las compañías estatales. El reporte más nuevo data de febrero de este año, pero no es claro ni específico. Entonces el vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que en 2021, las empresas públicas generaron 23.000 fuentes de empleo, entre directas e indirectas, como parte de la “reactivación y la reconstrucción económica” del país. “Nuestras empresas públicas en el año 2021 han generado 3.000 empleos directos, pero han generado también 20.000 empleos de forma indirecta”, detalló Richter. Manifestó que aunque los empleos “generados de forma indirecta podrán ser, si se quiere, economía informal”, son una actividad que implica ingresos. “Principalmente en época de pandemia y reactivación económica”, sostuvo. En agosto, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, anunció la implementación de 20 nuevos proyectos de industrialización para diferentes puntos del país. Indicó que para ello se cuenta con una inversión de 2.076 millones de bolivianos, que permitirán la creación de nuevos empleos estatales. La Empresa Agropecuaria Boliviana y Kokabol son las primeras de ese plan.