MAS moviliza a campesinos, transporte y gremiales; pide la renuncia de Camacho





31/10/2022 - 08:25:27

Página Siete.- En la segunda semana del paro indefinido por el censo 2023, organizaciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) —entre gremiales, transportistas y campesinos— protagonizarán este lunes una masiva movilización en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en rechazo a la medida de la Comisión Interinstitucional y para exigir la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho. “Determinamos salir a las calles con una gran movilización y cacerolazo para mostrar el hambre del pueblo, el hambre del sector gremial (...). Pedimos la renuncia inmediata del señor gobernador Luis Fernando Camacho. Ya basta de que estén perjudicando al sector gremial”, dijo el dirigente Jaime Flores. El anuncio se realizó tras un ampliado del sector en el noveno día de paro indefinido en el departamento de Santa Cruz. Choques preceden la marcha Una de las marchas de afines al MAS partió ayer desde Yapacaní y a su paso se enfrentó a los pobladores de San Carlos, que cumplen el paro por el censo en 2023. La violencia se desató pasada las seis de la tarde. Con petardos piedras y palos, los sectores convocados hoy a Santa Cruz de la Sierra se enfrentaron a quienes acatan el paro del Comité Interinstitucional. También hubo enfrentamientos en la ruta hacia el municipio de Portachuelo. La tensión se extendió a la zona de puente Pailas, carretera a Beni, entre bandos a favor y en contra de las medidas dispuestas por el comité que busca el censo en 2023. Resguardo policial El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró que además de los gremiales, también los transportistas están molestos con el paro y este lunes se sumarán a la movilización, con resguardo policial. “Los hermanos transportistas, los hermanos gremialistas nos han pedido que el día de mañana se les pueda resguardar porque ya están cansados del señor Camacho y del señor (Rómulo) Calvo”, declaró Montaño. El titular de Obras Públicas indicó que los movilizados “van a salir en una gran marcha” desde cuatro puntos de la ciudad de Santa Cruz: desde la refinería de Palmasola, el mercado Guapurú, el Plan 3.000, Pampa de la Isla y de la zona Satélite. Montaño apunta al gobernador Camacho y al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz de ser los impulsores del paro de actividades y pidió que levanten los bloqueos y las barricadas. Ministra María Nela Prada Sobre la postura de la Comisión Interinstitucional, que el sábado rechazó el planteamiento del Gobierno y pidió abrogar el decreto 4760 y que el censo de realice en octubre de 2023, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, desahució el pedido. “Ese documento establece el mes y el año del censo, entonces, ¿qué trabajo técnico se puede hacer así? Hay una contradicción absoluta porque dice ‘el censo se realizará en octubre de 2023 y que se reúna una comisión técnica para determinar el día’. ¿De qué trabajo técnico se puede hablar?”, cuestionó Prada. La Comisión Interinstitucional pidió también que se forme un comité entre técnicos del INE, de la comisión y de las alcaldías de La Paz y Tarija, pedido que también fue desechado por la autoridad de Gobierno. “Se señala en ese documento que participen dos municipios. ¿Dónde queda el resto de Bolivia?, ¿no le parece eso realmente poco democrático?”, cuestionó. El ministro Montaño vaticinó que esta jornada, con las protestas anunciadas por organizaciones masistas contra el paro, Santa Cruz “se desbordará” y si esto pasa, no se podrá contener. “Mañana (hoy) se van a desbordar las necesidades del pueblo cruceño y ahí no va a poder contener el señor Camacho ni el señor Calvo. Tiene todavía este día para reflexionar porque ya hay voces de que no se puede aguantar con el estómago vacío”, señaló Montaño en conferencia. El comité cívico cruceño celebró anoche una misa en conmemoración de los 72 años de aniversario de la institución. En la ocasión, los cívicos ratificaron que el paro indefinido continuará hasta que el Gobierno nacional acepte que el censo se lleve a cabo en 2023. Gobierno refuerza presencia con cientos de policías en Santa Cruz La mañana del domingo por lo menos 11 buses interdepartamentales llegaron a la ciudad de Santa Cruz con policías de los departamentos de Cochabamba y Oruro, según reportes de medios cruceños. La presencia masiva de policías de otras regiones alarmó a los cívicos cruceños. La prensa consultó sobre el tema a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien dijo que sólo se trata de un “relevamiento” de funciones. “No han llegado más policías, lo que ha sucedido es que ha llegado un contingente policial que ha sido relevado luego de cumplir con sus funciones. El ministro (de Gobierno) ha compartido con ellos, les ha agradecido el trabajo que vienen desempeñando y esos policías han sido relevados”, aseguró la titular de Presidencia. Sin embargo, un funcionario policial indicó que la presencia masiva es por el conflicto cruceño. “Cuando hay situaciones de conflicto, es lógico que haya movimiento policial”, declaró el oficial a Unitel. Hace una semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que ante el paro cruceño tenía un plan de operaciones para garantizar el libre tránsito de vehículos.