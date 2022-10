Calvo teme que aflore la autodefensa de la población ante la amenaza de sectores afines al MAS





31/10/2022 - 08:17:19

Erbol.- El presidente del comité cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, expresó su temor que aflore la autodefensa de la población cruceña ante la amenaza de sectores del MAS y la movilización de la Policía Boliviana horas previas al ingreso de una marcha de los movimientos sociales que rechazan el paro indefinido y el bloqueo de carreteras. “Yo no sé cuáles serán las intenciones del gobierno, pero lo que nos muestra, haciendo estos movimientos policiales y con la gente que viene pagada para poder atentar y vulnerar a la gente que se expresa en las calles, creo que sería un gran error”, declaró al programa Hagamos Democracia de la red Erbol. Sostuvo que se está provocando que pueda haber luto en la familia y “nosotros estamos totalmente en contra, es algo que no estamos buscando, sino estamos buscando solamente un censo para el 2023”. Dijo que ir por la confrontación es un camino completamente errado “porque lo que va a hacer es aflorar, formar una autodefensa de la población. Temo que eso suceda en esa población que está dispuesta a no hacerse abusar, a proteger su casa, a proteger sus bienes, a sus hijos a proteger a su familia”. Lamentó que en medio del actual conflicto se busque enfrentar entre hermanos bolivianos, con los policías, cuando Santa Cruz ha demostrado que es un pueblo de paz. Recordó que eso ha demostrado en anteriores paros donde la gente copó en familia las rotondas, compartiendo una olla común que ha permitido conseguir logros que han sido de beneficio de la población boliviana. El dirigente cívico ratificó sus distancias con la política del gobierno y explicó que la dirigencia cruceña está apelando a organismos de derechos humanos e instituciones internacionales para que se pueda mediar y proteger a los ciudadanos bolivianos en Santa Cruz ante tanta amenaza.