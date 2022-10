Con el censo, Santa Cruz puede recibir un 28% más de coparticipación tributaria, según un estudio





31/10/2022 - 08:12:52

El Deber.- Con el nuevo censo de población y vivienda, el departamento de Santa Cruz puede recibir un 28% más de recursos por coparticipación tributaria, según un estudio econométrico realizado por el economista Róger Banegas.​ Para el estudio, que tiene un nivel de confianza del 99%, se tomaron las proyecciones del Censo de Población y Vivienda del 2012, que indican que el departamento tiene ya este año el 29% de la población nacional, una cifra que será del 30% para 2030 y del 36% para 2050. En esta línea, se calcula que hay 3,4 millones de habitantes a la fecha y que ese número aumentará a 5,7 millones al 2050. Sobre estos datos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) comunicó que las proyecciones “están sujetas a revisión en cuanto se disponga de nueva información de los componentes demográficos y/o existan cambios metodológicos de cálculo de proyecciones”. “Sin el censo, la estimación central indica una pérdida aproximada de Bs 558 millones por año” para Santa Cruz, afirmó Banegas, ex directivo del Banco Central de Bolivia. Al respecto, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, recordó que "habrá departamentos y provincias que recibirían más recursos por su preponderancia poblacional a nivel nacional", mientras "otros perderían por todo lo contrario. Todo esto de acuerdo a factores como el crecimiento económico y migración poblacional ocurrida durante estos 10 años”. Un análisis efectuado por la Fundación Jubileo sostiene que la migración hacia las principales ciudades del país modificará la actual distribución de los recursos que reciben por coparticipación tributaria en los 339 municipios y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos. “De los 339 municipios y gobiernos indígenas campesinos, 179 disminuirían su población y 160 aumentarían. Del total, 284 reducirían sus recursos de coparticipación tributaria y 55 aumentarían sus ingresos”, indica. “En lugar de alentar expresiones de confrontación y amenazas que obstaculizan la búsqueda de soluciones, sería más útil dar respuesta a estas importantes interrogantes: ¿por qué las personas se van de sus regiones?, ¿qué motiva migrar a las metrópolis del país?, ¿el modelo de desarrollo no responde a las necesidades y realidad de la población?, ¿qué estrategias se proponen para que la población no abandone sus regiones y mejore su calidad de vida?”, sostuvo Jubileo.