The Crown y Merlina entre las 8 series muy esperadas para lo que queda del 2022





30/10/2022 - 19:42:12

Antes de que se termine el año llegan nuevas series y temporadas muy esperadas por el público. Aunque quedan tan solo dos meses, las plataformas ya comienzan a largar los títulos fuertes pensando en las temporada de premios del 2023. Aquí podrás encontrar un listado de ocho producciones que se estrenan entre noviembre y diciembre. The Crown La quinta temporada de la serie que sigue la vida de la reina Isabel II llega a Netflix el próximo 9 de noviembre. Imelda Stauton ocupará el rol que dejó vacante Olivia Colman como la reina que acaba de fallecer este año en la vida real. La quinta temporada se ubicará en los años 90 cuando Lady Di (interpretada por Elizabeth Debicki) decida separarse finalmente del príncipe Charles (Dominic West) y otorgue aquella famosa entrevista donde revelaba las internas dentro de la corona. His dark materials Se trata de la tercera y última temporada de la serie de ciencia ficción de HBO Max que se podrá ver a partir del 5 de diciembre. Basada en la última novela de la trilogía de Philip Pullman, The Amber Spyglass, esta tanda de episodios seguirá a Will (Amir Wilson), el portador del cuchillo sutil, y a Lyra (Dafne Keen), la niña profetizada, mientras viajan por diversos mundos para encontrarse y protegerse mutuamente. Nuevos rostros aparecerán en este final: Adewale Akinnuoye-Agbaje como el Comandante Ogunwe, Jamie Ward como el Padre Gómez, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison y Chipo Chung como los ángeles rebeldes Balthamos, Baruch y Xaphania, y Amber Fitzgerald-Woolfe como Ama.



Young Royals Con el nombre Jóvenes altezas para Latinoamérica, esta serie tuvo una primera temporada bastante exitosa en los consumidores más jóvenes. El 1 de noviembre llega a Netflix una segunda entrega en la que Wilhelm deberá afrontar nuevos deberes reales luego de que las vacaciones de Navidad hayan finalizado. Mientras tanto Simon intenta seguir adelante y encontrar su propio camino. August lucha con una conciencia culpable y quiere ser perdonado por Whilhelm. Nuevos problemas aparecerán en la casa real que amenazarán con sacudir todo el estado.



Emily in Paris Tercera temporada para esta serie de Netflix protagonizada por Lilly Collins. La jovencita Emily Cooper deberá decidir entre dos caminos: serle fiel a su trabajo o a su corazón. Nuevas aventuras y giros argumentales se sucederán unos tras otros mientras de fondo se muestra la vida parisina en su plenitud. La tercera tanda de episodios se estrenará en Netflix el 21 de diciembre. Doom Patrol La cuarta temporada llega el 8 de diciembre a HBO Max. Hasta ahora informaron que la serie comenzará con el equipo viajando inesperadamente al futuro para encontrarse con una sorpresa no deseada. Ante su inminente desaparición, la Doom Patrol deberá decidir qué es más importante: si su propia felicidad o el destino del mundo.



1899 La serie de los creadores de la serie alemana Dark estrena el 17 de noviembre en Netflix. 1899 relatará la historia de unos migrantes que se dirigen en un barco desde Londres hacia Nueva York a principios del siglo XX. Sin embargo, su viaje toma un giro inesperado y se convierte en una pesadilla cuando descubren otro barco a la deriva en mar abierto. Intriga y miedo se apoderan del argumento que promete ser tan intenso como la serie antes mencionada del mismo creador. Se estrena en Netflix.



Merlina La vida de la hija mujer del matrimonio de Morticia y Homero Addams será relatada en esta serie que tiene el sello de Tim Burton. Jenna Ortega se pone en la piel de Merlina mientras estudia de la Academia Nevermore. Allí aprenderá a dominar sus habilidades psíquicas y comenzará a tener relaciones nuevas muy enredadas. A su vez intentará frustrar una ola de asesinatos que aterroriza su ciudad. La acompañan en el elenco Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán como sus padres. Se estrena el 23 de noviembre en Netflix.



Manifiesto La cuarta temporada desembarca en Netflix el próximo 4 de noviembre se estrenará en dos partes de 10 episodios cada una. Esta nueva entrega retoma los eventos relatados dos años después cuando el asesinato de Grace haya devastado a la familia Stone. Nuevos misterios se revelan en esta historia que ya tenía varios años de emitida y resurgió luego de que la plataforma la sumara a su catálogo.