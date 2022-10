Iván Arias: Cerco a la capital cruceña pretende hundir a la ciudad más poblada de Bolivia





30/10/2022 - 15:31:35

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, denunció este domingo que el cerco instaurado por gente del MAS contra Santa Cruz, pretenbde hundir a la ciudad más poblada de Bolivia, po lo que pidió una tregua en las medidas de presión. “El MAS ha encontrado una forma de solucionar sus problemas internos, estaban tremendamente divididos y ahora parece que se hubieran unido para acabar, cercar, hincar y hundir a Santa Cruz, están todos con ese objetivo como si en Santa Cruz no vivieran bolivianos, como como si en Santa Cruz no vivieran collas, como si en Santa Cruz no vivieran chapacos, benianos, pandinos, potosino, cochabambinos”. “Lo que está ocurriendo en Santa Cruz ayer, hoy, seguramente, es realmente un intento de asfixia, un intento de querer que la violencia no calme; pido al Gobierno, al Comité Pro Santa Cruz, al Comité Interinstitucional bajar las tensiones y establecer una tregua por lo menos de no agresión”, afirmó el burgomaestre a la culminación de la caminata “Knock out” contra el cáncer que cerró la campaña municipal Octubre Rosa. “Ya basta de tomar instituciones, ya basta de tomar empresas, basta de aumentar cercos o amenazas de trasladar gente, y que en Santa Cruz ya no se abran nuevos puntos de bloqueo, que los grupos de choque paren y ordenen detener su accionar; ojalá hasta el lunes se pueda encontrar diálogo con el Gobierno y Santa Cruz”, dijo el burgomaestre. El Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que el sábado decidió mantener el paro cívico, después del encuentro en Cochabamba, resolvió exigir al presidente Luis Arce un nuevo decreto para que el censo se haga en octubre de 2023 y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) fije el día exacto del operativo estadístico en un plazo de 48 horas tras vigencia de la norma. Además, llamó a la capital cruceña a los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Tarija, Johnny Torres. Arias informó que la tarde de este lunes se reunirá con miembros de la Asamblea de la Paceñidad para acudir al llamado y de esta manera contribuir a la pacificación del país. “Santa Cruz decidió seguir con su paro, esto pone la situación muy difícil no solo para Santa Cruz sino para el país porque los niveles de violencia se van incrementando, ellos han abierto un plazo de 48 horas para que autoridades del Gobierno se hagan presente, han pedido la presencia de los alcaldes de Tarija y La Paz, tenemos que hacer una consulta, mañana (lunes) haré una consulta a las organizaciones que forman parte la Asamblea de la Paceñidad, no puedo tomar una decisión solitaria, siempre tenemos que tender puentes”.

Arias afirmó que “nosotros vamos a aportar en todo lo que se pueda para contribuir que el país se pueda pacificar, para tender puentes silenciosos de diálogo entre las partes”, para que las partes se sienten y “si en esos podemos contribuir, allí estaremos”. El alcalde de La Paz anunció que en gran parte del país empieza a escasear los alimentos que son producidos en Santa Cruz y por ello insistió con la tregua en el conflicto. “Todos dependemos, estamos muy interrelacionados, están empezando a escasear los alimentos y no puede ser que este problema tenga esta dimensión y una confrontación tan fuerte”.