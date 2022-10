Gobierno: Es complejo realizar el censo en 2023 porque implicaría no censar a todos los bolivianos





30/10/2022 - 15:03:02

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que es complejo realizar el censo en 2023 como plantea Santa Cruz que cumple desde hace una semana un paro indefinido, porque eso implicaría no poder censar a todos los bolivianos. “No se llegarían a todos los hogares bolivianos, no se llegaría a todas las familias bolivianas, a las comunidades y pueblos indígenas. Se pondrían en riesgo toda la actualización cartográfica estadísticas”, advirtió el ministro Cusicanqui a través de ABI. El Instituto Nacional de Estadística (INE) está al frente del proceso censal y va avanzado en la actualización cartográfica estadística, en el marco de un cronograma que tiene el acompañamiento de organismos internacionales. Según los datos oficiales, este trabajo de cartografía estadística se cumplió en las ciudades de Cobija, Trinidad, Potosí y Oruro, mientras que en las ciudades de Tarija hay un avance de 98%, en Sucre de 73%, en La Paz de 27%, en El Alto de 11% y en Cochabamba de 29% Camacho y líderes del paro politizaron el censo Respecto al paro cruceño, Sergio Cusicanqui dijo que “tratan de posicionar temas políticos dentro el proceso censal. Lamentablemente, altamente se ha politizado este proceso censal. Como gobierno ratificamos que el tema del proceso censal es eminentemente técnico y tiene que ser trabajado en ese ámbito”, insistió. “Como gobierno somos los que hemos planteado la solución de la instalación de una mesa técnica que establezca la fecha del censo. Nuestra propuesta está ahí en mesa y esperamos que pueda ser asumida por los representantes (del paro) en Santa Cruz”, aseguró. Cusicanqui aboga por un diálogo técnico y dejar de lado la política.