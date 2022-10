Evo Morales critica al gobierno de Luis Arce por someterse al conflicto del censo





30/10/2022 - 14:18:07

Erbol.- El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, criticó este domingo la decisión del gobierno del presidente Luis Arce por someterse al conflicto del censo y dejar que una comisión técnica del comité cívico y del gobernador de Santa Cruz demuestre si es posible realizar el 2023. Considera que eso equivale a “dejar la situación de Bolivia en manos de Santa Cruz, de cuatro a cinco cruceños que dirigen el paro cívico”. Morales calificó esa determinación como “preocupante” y siente que en el gobierno hay ausencia de un gabinete político que tenga buena lectura, no solamente para la gestión pública, sino para la acción política. Sostuvo que los resultados del encuentro plurinacional por el censo de Cochabamba también preocupan porque hasta ahora no hay consenso y porque otra vez se dejó en manos del comité interinstitucional de Santa Cruz el censo por razones técnicas. En ese encuentro, el gobierno sacó una primera propuesta en sentido que el censo se realice en abril del año 2024 y la distribución de los recursos en octubre del año 2024 con los resultados preliminares. La segunda, deja abierta la fecha del Censo y que sea definida por una comisión técnica y si es posible realizar en 2023, se realiza ese año; pero, si se determina que será en 2024, será ese año, según informó el ministerio de la Presidencia. Sin embargo, las dos propuestas fueron rechazadas el sábado por una reunión del comité interinstitucional y sectores movilizados de Santa Cruz que plantearon la derogatoria del Decreto Supremo 4760 que posterga el censo hasta el 2024 y que el censo se realice en octubre de 2023; caso contrario el paro continuará. En su programa dominical en radio RKC, Morales dijo que al margen de algunas diferencias (con el gobierno), lo primero es la patria y por ello a través de las direcciones departamentales planificaron una serie de movilizaciones el próximo mes para defender la vigencia del Estado Plurinacional porque se ha demostrado que es posible otra Bolivia. “GUERRA HÍBRIDA” Y LA ECONOMÍA Sostuvo que el actual conflicto por el censo es parte de la llamada “guerra híbrida” que desató Estados Unidos hacia los gobiernos antiimperialistas a través de conflictos y convulsiones. “Eso estamos viviendo en este momento. El gobierno en vez de estar preocupado por acelerar la inversión y el crecimiento económico, se somete a un grupo de cruceños, no de todo el pueblo cruceño. “Por eso siento que falta un equipo de evaluación política para una acción política dentro gobierno nacional. Cómo del evento (de Cochabamba) van a decir que hay consultar a Santa Cruz sobre el censo, que no es para Santa Cruz sino para Bolivia. Eso es entrar al juego de la derecha”, manifestó. Indicó que la "guerra híbrida" apunta a perjudicar una serie de proyectos, entre ellos la industrialización del litio, el hierro y el gas, afectando a la economía en este momento de reactivación. Sostuvo que el gobierno dice que no hay inflación. “Falso, tenemos inflación, hay que reconoce eso, yo le dije al presidente que la papa ha subido, el huevo y con este paro peor todavía mucha volverá a ser pobre”. Dijo que está en manos del gobierno tomar acciones legales, constitucionales para garantizar la paz y tranquilidad en Santa Cruz y la liberación de las familias afectadas en ese departamento. Condenó que la falta de un sentimiento del sufrimiento de la gente pobre que necesita trabajar porque “hay hermanos que viven del día a día. Si venden, hay comida, si no venden, no hay comida”. Igualmente, considera que no hay conciencia de algunos grupos que hacen daño a la educación porque ya va una semana sin pasar clases y daño a la economía nacional, popular, familiar porque muchos empresarios y transportistas que tienen que pagar sus créditos cada fin de mes. Morales sostiene que por los datos que recibió, el paro cívico indefinido se ha vuelto en un negocio en Santa Cruz porque se cobra para circular por las calles, además que nuevamente reflotaron acciones de racismo ante la gente pobre.