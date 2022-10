Alcalde Arias alerta escalada de violencia en Santa Cruz, pide unidad para el censo





30/10/2022 - 10:29:58

El alcalde Iván Arias alertó sobre la escalada de violencia en Santa Cruz, desde enfrentamientos y tensión en refinería de Palmasola hasta repercusión del paro en otras regiones del país, por ello pidió frenar la intolerancia y la instalación de diálogo para pacificar el país, lograr unidad y censo en 2023. “La escalada de violencia está cada vez más, dentro de Santa Cruz como al exterior de Santa Cruz y los efectos empiezan a sentirse. Bolivia necesita paz y unidad, y nosotros hemos extremado los esfuerzos para que se logre un cuarto intermedio y sea Santa Cruz que nos dé su punto de vista”, alertó Arias durante la entrega de obras en Pasankeri Bajo Central del macrodistrito de Cotahuma. Hasta las 21:00 grupos de personas que rechazan el paro cívico cruceño impedían la salida de camiones cisterna con combustibles de la refinería Guillermo Elder Bell de la capital cruceña. La estatal YPFB anunció que pretende sacar 27 cisternas. El Gobierno a través del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que en el encuentro de Cochabamba más del 90% de los asistentes respaldan censo en 2024 y pidió levantar el paro cruceño. Estos hechos motivaron que el alcalde Arias a través de un tuit pida frenar la violencia y la intolerancia, y volver al diálogo. “¿Santa Cruz está en proceso de asfixia? ¿Quieren rendir y humillar a hermanos bolivianos? ¿Quiénes guían a ambos bandos en la lógica de destrucción? Bolivia no tiene otro camino que el diálogo. La violencia e intolerancia deben ser frenadas, que vuelve la paz. Censo con consenso”, se lee en su cuenta de Twitter. En Potosí, el Comité Cívico Potosinista propuso este sábado un paro nacional en favor del censo 2023. “He llamado a todos los comités cívicos de Bolivia a unificar acciones para declarar un paro cívico nacional a favor del censo 2023. Esta propuesta será analizada en una reunión con los presidentes”, informó a El Deber la presidenta de Comcipo, Roxana Graz. El alcalde de La Paz aseguró que siempre buscará tender puentes de diálogo, como lo hizo en el encuentro de Cochabamba, donde demostró que se puede realizar censo en el último trimestre de 2023 y que después fue respaldado por Santa Cruz, Tarija y otras regiones. “Este Alcalde siempre va a colaborar tendiendo puentes de diálogo, de paz y entendimiento entre los bolivianos. Quiero que lo sepan que esa es mi tarea, yo no voy a echar más leña al odio, no voy a echar más leña al rencor, yo no voy a echar más leña para que los bolivianos no confrontemos”, remarcó. Arias agregó que, durante este encuentro, expuso “con coherencia y claridad” la forma de acortar plazos, hacer del Instituto Nacional de Estadístico (INE) más eficiente y que el censo puede realizarse en 2023. Además, en esa reunión y pese a los momentos tensos que se enfrentó y los silbidos de los sectores afines al gobierno nacional, se logró explicar la propuesta paceña. “Los que tesan a favor de una posición tenían más tiempo, hablaban más y los que tenemos otra posición se nos silbaba, se nos quería cortar, pero forma parte de un sistema asambleario, donde no ganas con argumentos, sino con actitud haciéndote respetar, hablando claro, hablando conciso y eso hemos logrado”, dijo Arias.