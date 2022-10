Arzobispo de Santa Cruz pide deponer los intereses personales: La ciudad está sufriendo





30/10/2022 - 10:23:25

Erbol.- A ocho días del paro indefinido convocado por el comité cívico cruceño, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, exhortó este domingo a las partes en conflicto por el censo, a deponer intereses personales y de grupo porque “la ciudad está sufriendo”. Observa que las partes se miran como enemigos y eso no les permite acercarse a dialogar y no tienen la capacidad de diálogo, de sentarse, de acercarse al otro para ver cómo estás las cosas y al contario “estamos enfrascados y no podemos ver más allá porque nos estamos mirando como enemigo”. Dijo que, a estas alturas de nuestra sociedad, no deberíamos caer en eso, sin embargo, “estamos ahí, creo que deberían deponer ya aquellos intereses personales, aquellos intereses de grupo, aquellos intereses sectoriales”. Advirtió que “si esto sigue así, siempre mirando de esa manera, no vamos a salir de este problema. Por eso digo que deberían deponer ambas partes; eso de mirarse, de defender personas, grupos y sectores y en vez de eso, deberían defender algo en común que nos ayude a todos y en este caso el censo”, manifestó. Leigue afirmó que “hoy en día estamos en un problema muy serio, vemos las calles de Santa Cruz y pareciera que como han dicho que por dos personas hay que hacer sufrir a unos millones de una ciudad. Yo creo que eso no es correcto esto. La ciudad está sufriendo, la basura por las calles como vemos. Amenazas por aquí, amenazas por allá, no vamos a poder avanzar y encontrar una solución si vamos a seguir así. (Necesitamos) una conversión sincera, verdadera y eso a lo mejor nos está faltando hoy, encontrarnos con este Dios que nos quiere, que nos ama, que no quiere sufrimiento ni muerte, sino quiere vida”. Sostuvo que para Dios no hay grupos privilegiados sino busca que todos sean beneficiados de lo que hay, pero en el actual conflicto se escuchan amenazas de ambos lados e intentos de tomar propiedades del otro por el solo hecho que no es del mismo lado. Leigue pidió a las partes acercarse con diálogo sincero, con una mirada de aprecio, no con una mirada de echarle en cara todo lo negativo que es y por ello exhortó a no responder con violencia frente las amenazas ni sin caer en provocaciones. “Tenemos que ver cómo salir de este problema y pienso que una forma de salir es escuchar y ver a todos por igual, todos tenemos derechos y todos tenemos necesidades, no se puede buscar justicia amenazando, ofreciendo golpes y muertes”, indicó.