ONU: El mundo se dirige hacia una catástrofe climática







30/10/2022 - 09:31:13



La ventana de oportunidad para tomar acción urgente por el clima se está cerrando a toda velocidad. A menos que los países intensifiquen drásticamente sus esfuerzos para contrarrestar la crisis climática, el mundo se enfrenta a una catástrofe global, advirtió hoy António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas en la página del organismo.

Los comentarios de Guterres surgen tras la publicación del Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que muestra que bajo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) vigentes, el mundo se encamina hacia un aumento del calentamiento global de 2,8 grados para el final del siglo.

En pocas palabras, una CDN constituye un plan de acción climática para reducir las emisiones y adaptarse a los impactos climáticos. Cada Estado que forma parte del Acuerdo de París debe establecer un CDN y actualizarlo cada cinco años. A pesar de que la COP26 en Glasgow difundió el llamado a fortalecer las CDN para 2030, el informe del PNUMA señala que el progreso desde entonces ha sido lamentablemente insuficiente.

“Las recomendaciones del informe publicado hoy son claras”, afirmó António Guterres. “Terminar con la dependencia de los combustibles fósiles. Evitar limitarse a nuevas infraestructuras de uso intensivo de combustibles fósiles. Invertir en energías renovables".

“Los compromisos con las cero emisiones netas no significan nada si no se cuenta con planes, políticas y medidas concretas que los respalden. Nuestro mundo no puede permitirse más lavados verdes de imagen, falsos cambios o cambios tardíos", agregó. "Debemos cerrar la brecha de emisiones antes de que la catástrofe nos encierre y perjudique a toda la humanidad".

La advertencia de Guterres fue anunciada a menos de dos semanas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), donde las representaciones de todos los países discutirán formas de hacer frente a la emergencia climática, desde el desarrollo de resiliencia y adaptación a las repercusiones climáticas hasta el financiamiento de la acción por el clima.

A medida que se intensifican los efectos negativos del cambio climático, el Informe de la Brecha de Emisiones 2022 concluye que Únicamente la transformación integral de nuestra sociedad puede salvarnos de la aceleración de la catástrofe climática. En el informe se examina la manera de llevar a cabo esta transformación, mediante la adopción de medidas en los sectores del suministro de electricidad, la industria, el transporte y la construcción, y los sistemas alimentario y financiero.