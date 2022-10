El MAS endurece la asfixia a Santa Cruz, bloquea carburantes, industrias, alimentos, oxígeno y anuncia toma de instituciones





30/10/2022 - 08:33:01

Brújula Digital.- Las estaciones de servicio privadas están vacías, los surtidores de YPFB tienen algo de gasolina y registran largas filas de mototaxistas y ciudadanos que requieren carburantes. La causa: El bloqueo a la refinería de Palmasola por parte de sectores denominados "autoconvocados" pero que responden al MAS, el partido de Evo Morales. Todos los surtidores privados están totalmente desabastecidos de combustible y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha entregado carburantes a las 82 estaciones, pero sí a sus surtidores aunque por la alta demanda no abastece. La tarde de ayer, la Policía ejecutó un operativo en la refinería de Palmasola para escoltar a tres cisternas en medio de enfrentamientos entre los afines al MAS que bloquean la refinería y vecinos que exigen la apertura de la misma. Los efectivos policiales desplazados a la zona no dispersan a los bloqueadores sino a los manifestantes que exigen gasolina. Los afectados denunciaron que la Policía actúa de manera parcializada con el MAS porque protege a los que asfixian a Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuestionó el papel del Ministerio Público porque no hay ningún aprehendido después de cinco días de cerco a esa ciudad. "A los que se están entrando a las empresas. ¿Dónde está la justicia?. Creo que lo que deberían sentarle la mano a los delincuentes que están actuando de forma criminal, eso es lo que están haciendo con el cerco", demandó. Criticó que hasta ahora la justicia no detuvo a ninguna persona vinculada al MAS como con dirigentes cívicos o manifestantes que cumplen con el paro cívico indefinido. "No estoy de acuerdo con ningún exceso, pero la justicia debe actuar igual y se está haciendo los de la ‘vista gorda’ con quienes están amedrentando y no agarran a ninguno del MAS, porque realmente están con el Gobierno", denunció. Santa Cruz cumple nueve días de paro exigiendo que el censo nacional de población y vivienda se realice en octubre de 2023 y no en 2024 como determinó el gobierno de Luis Arce. Los hospitales también se están quedando sin oxígeno como consecuencia de los bloqueos instalados por las organizaciones sociales del MAS. El Colegio Médico de Santa Cruz exhortó a los movilizados que dejen pasar este insumo de gran necesidad para la atención de pacientes y para salvar vidas. Los alimentos en los mercados de la ciudad también han subido de precio como consecuencia de los bloqueos y la falta de transporte. Las industrias que producen el 70% de los alimentos que consume Bolivia están bloqueadas o tomadas "pacíficamente" por las organizaciones sociales del MAS. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, amenazó ayer con la toma de instituciones como la Gobernación de Santa Cruz desde el lunes. Una marcha de campesinos y sectores leales al partido de Evo Morales se dirige desde San Julián hasta Santa Cruz para exigir la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho y la convocatoria a nuevas elecciones. "El lunes se va a desbordar el hambre del pueblo cruceño, ya hay tomas pacíficas de industrias y se anunciaron tomas de instituciones públicas, ¿van a seguir con el tema político? simplemente para salvar la gestión del gobernador (Fernando Camacho) que no ha hecho ninguna obra de envergadura para el departamento?" anunció ayer la autoridad gubernamental. La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, aliados del presidente Luis Arce, anunciaron movilizaciones en las ciudades capitales y una concentración en la ciudad de Santa Cruz. Las medidas de asfixia a esa región son respaldadas por el Gobierno que no evitó la toma de industrias, la refinería de Palmasola, las carreteras que conectan a Santa Cruz con el interior y exterior del país, y frenó las exportaciones de productos como aceite, carne de res, soya y sus derivados, y soya. En el caso del último producto dio un paso atrás ante la amenaza de los transportistas internacionales de bloquear las fronteras como protesta por el veto a las exportaciones.