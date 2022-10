6.000 toneladas de basura agobian Santa Cruz: Alcalde pide al Ministerio Público y la Policía desbloquear el relleno sanitario





30/10/2022 - 08:17:45

El alcalde cruceño Jhonny Fernández solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público y la Policía Nacional, para desbloquear el relleno sanitario, puesto que existe una demanda penal en contra de los dirigentes que llevan adelante la medida de presión hace más de 72 horas. Fernández reclamó que el bloqueo impide que los camiones de recolección de residuos sólidos ingresen al vertedero municipal, porque un grupo de vecinos del Distrito 14 exigen que se levante el paro indefinido en el departamento. “Yo pido al Ministerio Público y le pido también a la FELCC que actúe rápidamente y que me los aprehenda a todos estos y se ponga mano dura a todo esto, ya está bueno”, expresó el alcalde. Asimismo, indicó que la acumulación de los residuos patológicos en la ciudad es un tema muy delicado, porque son desechos infecciosos y se convierten en un atentando contra la salud de todos los ciudadanos.

“El tema de la basura es muy grave, hemos hecho una demanda penal contra todos aquellos que están obstaculizando la entrada de nuestros camiones, tres días que están con la basura ahí, no dejan entrar. Hay residuos patológicos en los hospitales, es un peligro, es un atentado contra la salud”, dijo la autoridad. Al menos 6.000 toneladas de desechos están en las calles y avenidas sin levantar, debido a que el servicio de recolección está frenado. Desde el miércoles a las 07:30 am los camiones cargados ya no pudieron ingresar hasta la disposición final en San Miguel de los Junos. Por el momento, los camiones cargados están en el garaje del operador privado a la espera que se permita el ingreso de los camiones; a este conflicto se suma la falta de combustible, debido al desabastecimiento que vive el departamento y muchas unidades están sin poder cargar.

“Voy a hacer las acciones penales en contra de ellos que están atentando contra la salud pública, he instruido que la gendarmería también vaya, que haga presencia allá y he pedido a la Policía que intervenga”, resaltó Fernández. La gerente de Emacruz, Andrea Hoyos, realizó este viernes la denuncia penal en contra de seis dirigentes que están encabezando el bloqueo y que está impidiendo el ingreso normal de camiones y personal del relleno sanitario. Se espera que la policía actúe según establece la norma.