Se mantiene el paro indefinido en Santa Cruz por el censo en 2023





29/10/2022 - 21:07:40

El Comité Interinstiucional reunido en instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, determinó este sábado mantener el paro indefinido en Santa Cruz, hasta que se apruebe un decreto supremo que fije la fecha para el censo en octubre de 2023 En la oportunidad, la institucionalidad cruceña ratificó su pedido de abrogación del DS 4760 y la aprobación de un nuevo decreto que fije la fecha del censo hasta octubre de fecha 2023 con el día a definir por la comisión técnica. Los representantes de las isntituciones cruceñas decidieron mantener el paro indefinido mientras no se resuelva la fecha del censo, después de haber recogido la opinión de todos los participantes. La resolución establece 1.- Solicitar que el empadronamiento del censo sea ejecutado por el INE en octubre 2023 con la fecha especifica del día que será determinada por un equipo de trabajo técnico bajo la dirección del INE en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la vigencia el nuevo Decreto Supremo. 2.- La mesa Técnica se realizará en ambientes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, donde el INE habilitará a 3 técnicos, 3 técnicos de la Alcaldía de Tarija y 3 de la Alcaldía de la ciudad de La Paz, quienes de acuerdo a tiempo y materia darán las conclusiones finales de realizar el censo 2023 en un plazo no mayor a 72 horas. 3.- La fecha para la entrega de los resultados se realizará a los 180 días de aplicación inmediata conforme a la Constiución Política del Estado. Estas decisiones fueron aprobadas por todos los asistentes a la reunión, quienes firmaron la resolución para su aplicación inmediata. La determinación de continuar con el paro indefinido se dio tras la respuesta en la cumbre por el censo convocada por el Gobierno y realizada en Cochabamba, donde también se habló de realizar el censo en abril de 2024.