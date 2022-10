Montaño prevé que el lunes se va a desbordar el hambre en Santa Cruz





29/10/2022 - 20:20:22

Erbol.- Al cumplirse siete días de paro indefinido, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, prevé que, si el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del comité cívico Rómulo Calvo persisten con la medida, “con seguridad, el lunes se va a desbordar el hambre del pueblo cruceño”. ¿Qué están esperando para levantar el paro? ¿por qué siguen perjudicando al pueblo que sale a las calles a llevar el pan el día a su familia? Ya van siete días que no se lleva el alimento al hogar”, declaró este sábado la autoridad en conferencia de prensa. Advirtió que las familias cruceñas e incluso los transportistas le confirmaron que desde el lunes saldrán a las calles en rechazo a la medida del paro indefinido pidiendo se respeten sus derechos. Ante se panorama Montaño preguntó a los dirigentes si van a seguir con el paro solamente “para salvarle la gestión a Camacho” y “cuidado después no puedan revertir la situación. ¿Por qué siguen perjudicando al pueblo que lleva el pan a su familia?”, interpeló a los dirigentes. Montaño lamentó que el gobernador de Santa Cruz no haya asistido al encuentro de Cochabamba convocado por el presidente Luis Arce y demandó que tanto el gobernador como el presidente cívico sean insensibles con su propio pueblo. Dijo que en esa ocasión autoridades nacionales, subnacionales, indígenas y rectores de universidades públicas determinaron que la realización del Censo debe dejarse en manos técnicas. El gobierno planteó una comisión en la que Santa Cruz deberá justificar que el Censo se realice en 2023, de lo contrario, el proceso debe ser encaminado hacia en abril de 2024. Esa propuesta volvió a ser rechazada por los dirigentes y aseguraron que el paro continuará hasta que el gobierno resuelva que el empadronamiento se lleve a cabo el próximo año.