Alcalde de Santa Cruz: Hay propuestas sobre la mesa, esperemos que ambas partes puedan ceder





29/10/2022 - 12:50:49

Los Tiempos.- El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pidió este sábado a los cívicos y al gobierno deponer actitudes, definir una propuesta para la fecha del censo, “despejar las calles” y pacificar el país. “Esto no puede seguir así”, lamentó. Este sábado, se cumple el cuarto día de paro indefinido en demanda de un censo para el 2023 en Santa Cruz. Ayer, más de 300 autoridades departamentales, municipales y rectores se reunieron en Cochabamba para zanjar el conflicto, pero el gobernador Luis Fernando Camacho no asistió y ratificó la medida desde la capital cruceña. En tanto, el representante de la Comisión Técnica solicitó un cuarto intermedio para dar una respuesta al gobierno. “Yo veo una pulseta política que no nos hace nada bien aquí, está sufriendo el pueblo, ustedes ven la ciudad llena de basura, las trancas por todo lado y no es solamente el impacto a la economía local, esto no puede seguir así. Llamo a la reflexión a que si hay una propuesta se la analice bien, aquí no hay que buscar quién gana o quien pierde, el gobierno y las autoridades locales tienen que flexibilizar posiciones”, manifestó en conferencia de prensa el alcalde.