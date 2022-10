Oro: el Gobierno da luz verde a la minería en áreas protegidas





29/10/2022 - 09:06:35

Página Siete.- Un acuerdo firmado entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y representantes de las cooperativas mineras auríferas da luz verde par que estas últimas extraigan oro de tres áreas protegidas de carácter nacional. “Se dará inicio a los Planes de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI Cotapata y de Apolobamba, según corresponda, cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes. Las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”, señala el acuerdo. El documento firmado la noche del 27 de octubre formaba parte del pliego por el cual los mineros auríferos bloquearon La Paz el lunes y martes pasados y viabiliza lo acordado en un compromiso anterior. En marzo pasado, el medio digital La Nube reveló que, el 13 de septiembre de 2021, la entonces directora de la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), Brenda Lafuente, y el director del Sernap, Teodoro Mamani, firmaron un acta de reunión junto a dirigentes mineros y se comprometieron a viabilizar 93 trámites de áreas mineras en las tres áreas protegidas: 12 en el Madidi, 68 en Apolobamba y 13 en Cotapata. Los 93 trámites corresponderían a “derechos mineros preconstituidos”, es decir que fueron adquiridos antes de la Ley de Minería 535, de 2014. Ante este acuerdo, el Colegio de Biólogos de La Paz se declaró en emergencia, señalando que el documento “atenta contra la preservación de nuestro futuro ambiental, de nuestros bosques y áreas protegidas”. Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Toribia Lero señaló que el Gobierno ha entregado la riqueza natural del país a las cooperativas auríferas. “Gobierno y mineros cooperativistas acordaron entrega de áreas protegidas a la extracción aurífera, los cooperativistas que estaban en la calle cercando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no dejaron salir ni a autoridades ni a sus propios dirigentes hasta que no hayan emitido un acta final. Gobierno ecocida, etnocida, genocida”, señaló la legisladora. Presión minera Vigilia De acuerdo con reportes de prensa, los mineros cooperativistas cercaron el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y no dejaron salir a nadie hasta que el acta de la reunión fue firmada bajo sus condiciones. Reunión El acta fue firmada por Omar Sharif (viceministro de Medio Ambiente), Teodoro Mamani (director del Sernap) y los mineros auríferos.