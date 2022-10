Parlamentarios de Oruro piden informe oral a Camacho en el Legislativo





29/10/2022 - 08:44:56

Parlamentarios de Oruro presentaron este viernes ante el pleno de Diputados y Senadores dos proyectos de Petición de Informe Oral (PIO) dirigida al gobernador Fernando Camacho por “atentar” contra la economía y la salud del pueblo cruceño con el paro cívico. “Estamos planteando una Petición de Informe Oral dirigida al gobernador de Santa Cruz, por la no atención de los servicios elementales y mínimos que se deben prestar a la población boliviana con relación a la atención de salud, el derecho a la vida, al trabajo y a la libre circulación, que están siendo atentados con este paro violento”, señaló el senador Rubén Gutiérrez, en conferencia de prensa. El legislador dijo que se pedirá al gobernador que explique cuáles son las razones legales y técnicas para que la Gobernación no haya prestado servicios durante el paro cívico, ya que esto repercute en un daño económico para el departamento y el país. Gutiérrez y la diputada Celia Salazar condenaron los bloqueos que impiden el paso de pacientes a los centros médicos en la capital cruceña. “El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Santa Cruz, que recientemente fue inaugurado, es un centro sumamente bueno que se construyó para que las personas con cáncer puedan hacerse estudios de calidad y con la tecnología más avanzada. La gente cruceña por años anhelaba una obra así, pero resulta que ahora no lo pueden aprovechar porque hay bloqueos a causa de un paro que es político”, manifestó Salazar. A su vez, la senadora Mery Choque denunció que hay incumplimiento por parte de la Gobernación cruceña en la repartición de regalías para algunos municipios productores de hidrocarburos, “como es el caso de Yapacaní, que no ha recibido recursos”.