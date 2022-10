Arce advierte que no permitirán ningún tipo de amenaza, amedrentamiento e intentos de desestabilización





29/10/2022 - 08:21:19

El presidente Luis Arce advirtió que “no permitiremos ningún tipo de amenaza, amedrentamiento e intentos de desestabilización contra autoridades electas”, en alusión a amenazas de desestabilización contra el alcalde de Puerto Quijarro por parte de grupos cívicos. El mandatario destacó el compromiso democrático de los participantes del “Encuentro Plurinacional por un Cenco con Consenso” de Cochabamba y afirmó que se plantearon dos propuestas para resolver el conflicto en Santa Cruz, por lo que se espera la posición del llamado Comité Interinstitucional que lidera el paro cívico. En la reunión se planteó dos propuestas: El censo en abril de 2024 y redistribución de recursos de coparticipación tributaria en octubre de ese mismo año, y una mesa técnica –con participación del Instituto Nacional de Estadística (INE), el llamado Comité Interinstitucional y organismos internacionales- para definir la fecha de realización. “Planteamos al Comité Interinstitucional dos propuestas para el Censo y estamos a la espera de su respuesta para solucionar el conflicto”, afirmó Arce en un mensaje en su cuenta en Twitter. Encuentro concluye que el Censo es técnico El Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, que reunió este viernes a más de 300 autoridades nacionales y rectores de las universidades públicas de todo el país, defendió el carácter técnico del proceso censal y demandó se garantice que todos los bolivianos sean incluidos en esta labor, vital para el diseño de políticas de desarrollo. Se trata de dos de las cinco conclusiones a las que arribó la reunión realizada en la ciudad de Cochabamba y que detalló la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, pasadas las 19.00 de este viernes. Según la ministra, ninguna autoridad cuestionó el carácter técnico del proceso censal, que ya está en marcha con la labor de la Actualización Cartográfica Estadística, base fundamental del Censo de Población y Vivienda. A la par, se “acordó que tenemos que tener un Censo inclusivo y ampliamente participativo que llegue hasta la última comunidad, hasta la última hermana y hermano de los de la naciones y pueblos indígena”, indicó Prada. El tercer acuerdo alcanzado en la reunión se refiere a que se determinó conformar una comisión técnica para que defina la fecha del Censo. En este punto quedó pendiente la determinación del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que estaba representado por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, de si se sumará o no a ese trabajo. En el cuarto punto se consignó la propuesta del presidente Luis Arce Catacora de incorporar nuevos indicadores para la distribución de recursos a partir del Pacto Fiscal. Y como quinto punto, las autoridades demandaron respeto a las autoridades electas y advirtieron que no permitirán ningún tipo de amenaza o desestabilización, como lo sucedido con el alcalde de Puerto Quijarro, Luis Chamby, que fue hostigado para que dimita, luego del deceso del funcionario municipal Julio Pablo Taborga como consecuencia de agresión que le propinaron afines al gobernador Luis Fernando Camacho. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, decidieron continuar con el paro indefinido en Santa Cruz y rechazar las propuestas para definir la fecha del Censo.