Vicente Cuellar tras el encuentro por el censo: Nos vamos con las manos vacías





28/10/2022 - 20:35:09

Los Tiempos.- El rector de la Universidad Autónoma Rene Gabriel Moreno (Uargm) se retiró disconforme tras el encuentro por el censo que se realizó en Cochabamba y que al final no sirvió para destrabar el conflicto por el Censo por lo que el paro indefinido en Santa Cruz continúa. “Nos vamos con las manos vacías”, dijo el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar. Asimismo, afirmó que según su criterio el encuentro era político y no técnico. “Se presentaron cuatro propuestas, entre ellas la nuestra, sin embargo, ninguna fue considerada”, señaló Cuéllar a su salida de la reunión. Cuellar viajará a Santa Cruz para trasmitir las determinaciones de la reunión al Comité Interinstitucional cruceño, pero dijo que al no haberse respondido la demanda, el rector anunció que el “paro continúa” por lo que este sábado se ingresa al octavo día de la medida indefinida.