No hubo acuerdo: Santa Cruz continúa con el paro indefinido





28/10/2022 - 20:09:26

El paro indefinido que este este viernes cumplió su séptimo día en Santa Cruz, se mantiene inalterable, toda vez que en el encuentro convocado por el gobierno en Cochabamba no se llegó a ningún acuerdo luego de más de 10 horas de exposiciones. El presidente del comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo la noche del viernes que el paro continúa, que las autoridades de gobierno solo se han preocupado en buscar responsables del paro y de que querer callar la voz de Santa Cruz expresada por más de un millón y medio de personas en el cabildo. "Tenemos una comision que ha sufrido todo el dia un ambiente hostil donde los participantes alineados al partido de gobierno han querido callar la voz de Santa Cruz y la voz del cabildo de un millon y medio de personas", dijo Calvo. Añadió que han escuchado a la ministra de la Presidencia que solo se ha dedicado a buscar culpables, olvidando que el que ha dañado y estropeado el decreto que ellos mismos aprobaron fue el gobierno. El pueblo solo exige sus derechos y hoy el gobierno se ha hecho el sordo y ha demostrado que no tiene voluntad para solucionar los problemas y ha demostrado por el contrario que bajo la presión y las amenazas al pueblo cruceño piensa aplicar la fecha de su censo Por ello, dijo que "el paro continúa y nosotros tenemos que hacernos escuchar. Queremos una solución que defina el censo. No creemos en la palabra del gobierno y peor después de escuchar las declaraciones de la ministra. Le pedimos al presidente que cambien a las personas para negociar y porque estas personas que dicen ser cruceñas están pensando en dañar al país, a su tierra, a los productores, a los gremiales y al pueblo en gernal", dijo Calvo Camacho Mientras que el gobernador, Luis Fernando Camacho, lamentó los momentos "viles que ha pasado nuestro rector" en una reunión de masistas que solo buscaron generar conflicto. Nosotros le decimos al gobierno que cuando uno llama al dialogo es para encontrar soluciones, no para propiciar los enfrentamientos, acotó. Coincidiendo con la dirigencia cívica, Camacho dijo que el paro se mantiene y se espera la llegada de la comisión que viajó a Cochabamba para conocer en detalle lo que sucedió en ese encuentro que más parecía una reunión de masistas, enrfatizó.