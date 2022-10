El MAS rechazó debatir el Censo en la última sesión del año legislativo





28/10/2022 - 17:42:19

Correo del Sur.- Las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, denunciaron este viernes que el Movimiento al Socialismo (MAS) se negó a cambiar el orden del día de la sesión para abordar el tema del Censo de Población y Vivienda, un conflicto que enfrenta al Gobierno y a las instituciones cruceñas. Se cumple el séptimo día de paro indefinido en Santa Cruz y varios sectores cívico-populares están movilizados en el país. La diputada de Creemos María René Álvarez denunció que el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, negó a la oposición el cambio de agenda para debatir el tema del censo y dio prioridad a los informes que presentaron las cámaras de Senadores y Diputados. “Hemos pedido que dentro del orden del día se adhiera la petición del debate del censo en 2023 porque en esta Asamblea estamos representados mediante los curules (…); en ese sentido, nos dicen que no está en el orden del día de manera cínica, de doble moral”, declaró Álvarez. La parlamentaria recordó que pidieron la palabra porque actualmente se está generando hechos de violencia a causa del pedido del censo y consideró que era importante abordar el tema, ya que la Asamblea es un espacio deliberante. En plena sesión legislativa, parlamentarios de la oposición gritaron a una sola voz: “¡Censo ya! ¡censo ya! ¡censo ya!”, después que pidieron la modificación del orden del día, tal como se hizo para elegir al Defensor del Pueblo. El diputado de CC Carlos Alarcón fue uno de los peticionantes del cambio de agenda porque el país vive un momento muy difícil y no se puede dar la espalda al pueblo de Bolivia. “No es posible que la casa de la democracia, en el momento más difícil que está viviendo en este año Bolivia, estemos dando la espalda al pueblo y no estemos llegando a un debate constructivo”, sostuvo Alarcón. El senador del MAS Leonardo Loza reiteró que en la agenda de la sesión no contemplaba el debate del Censo de Población y Vivienda porque ya se está analizando en la ciudad de Cochabamba con la presencia del jefe de Estado, Luis Arce, y las principales autoridades de los gobiernos subnacionales y universidades. El parlamentario acusó a la oposición de tener una “vida política muy improvisada” e “indisciplinada”. Cree que sus colegas de las dos bancadas minoritarias propusieron cambiar la agenda para generar chacota tal como estarían acostumbrados en hacerlo. “No amerita debatir (…), la decisión del debate del censo está a nivel de nuestro gobierno y a nivel de las departamentales”, subrayó. El diputado de CC Alejandro Reyes confirmó el cierre de la gestión legislativa 2021-2022 e informó que en la primera semana de noviembre se procederá a la elección de las directivas y comisiones para iniciar una nueva gestión. “Queremos creer que el MAS ha reflexionado y que su división interna no sea más bien una excusa para seguir atropellando las elecciones internas de las minorías; por lo tanto, esperemos que tengamos directivas con elección limpia y se respete el voto minoritario”, subrayó.