Engañó a todos: Katy Perry explica la verdad del ojo descompuesto en su último show





28/10/2022 - 16:38:04

Katy Perry rompió el silencio sobre el video viral que muestra el momento en el que su ojo derecho “le falló” durante una presentación en Las Vegas, ocurrida el pasado 22 de octubre, originando con ello distintas teorías en redes sociales, donde llegaron a compararla con un robot defectuoso. Desde explicaciones como que se le pegaron las pestañas postizas o un efecto secundario por aplicación de botox hasta un error de funcionamiento del “clon” de la cantante, las versiones mostraron el impacto y la preocupación que las imágenes causaron entre los fans de la intérprete de California girls. Ahora, la cantante de 38 años finalmente confesó que toda la situación estuvo planeada y publicó su propia versión del video en sus redes sociales acompañada por el texto: "Cuando ves las nuevas fechas de PLAY 2023", según dio a conocer el Daily Mirror. La broma sería dirigida a ella misma pues, al hacer referencia a las nuevas fechas de su residencia en Las Vegas, quiso imitar los ticks nerviosos que aparecen de forma común en los ojos cuando el estrés por exceso de trabajo se apodera de una persona. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) Katy Perry tiene claro que una gran cantidad de usuarios de redes sociales la asocian con la supuesta sociedad secreta conocida como los Illuminati, por lo que en el mensaje que acompañó a la publicación del video, hizo un llamado a distintos grupos de internautas “conspiranóicos” para aclarar la situación relacionada con el ojo que se le quedó “trabado”. “¡Dando la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio es falso, a los que dicen que las aves no son reales y que el cielo no es azul, para que vengan a ver mi truco del ojo de la muñeca rota en la vida real en Las Vegas el próximo año!”, escribió Katy en su cuenta de Instagram. Katy prometió a sus fans que la lista de canciones que incluirá en su residencia en Las Vegas en 2023 será un “divertido viaje por el carril de la memoria” y que se remontará hasta 2008, año en que se volvió mundialmente famosa con el éxito I kissed a girl. "Este show es una fiesta ininterrumpida sobre cómo encontrar el amor incondicional y, extrañamente (para mí), no tiene nada de político”, comentó la pareja de Orlando Bloom , además de prometer que le saldrá cerveza de los pechos. Aunque se adelantó a las nuevas teorías conspiratorias y explicó que eso también será un truco.