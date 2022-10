Comité cruceño expuso propuesta de censo entre junio y octubre de 2023 y resultados en 6 meses





28/10/2022 - 12:20:11

El equipo técnico del Comité Interinstitucional de Santa Cruz expuso durante 15 minutos su propuesta de que el Censo de Población y Vivienda se realice entre junio y octubre de 2023 en el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, que se realiza en Cochabamba. “Santa Cruz ya ha expuesto, estaba exponiendo La Paz. Nos dieron 15 minutos y han sido suficientes para dar a entender que el Censo 2023 si es posible hacerlo”, indicó José Luis Santistevan, quien junto a Melvy Vargas y Jorge Akamine, realizó la ponencia en la cita que reúne a más de 300 autoridades de todo el país. Santistevan precisó que también se propuso que los resultados preliminares se conozcan seis meses después del día del Censo, para que se pueda realizar la redistribución de los ingresos, que es lo que centra la atención de los representantes de los municipios, universidades y gobernaciones. La propuesta de Santa Cruz y de las otras regiones, de acuerdo con el jurista, será considerada en un “debate entre las autoridades” quienes definirían la fecha definitiva para realizar la encuesta nacional. “Si el Censo se hace en octubre del año 2023 y hay el compromiso de que en seis meses hayan resultado para que en abril o en mayo tengamos el decreto supremo para repartir recursos y también escaños departamentales, así Bolivia habrá avanzado”, dijo. Aclaró que más allá del acuerdo que se asuma en el encuentro, los integrantes del Comité no pueden definir si se suspende o no el paro indefinido en Santa Cruz, que se inició el 22 de octubre. “Eso se define en otra instancia”, dijo Santistevan. El abogado no descartó volver a asistir a la reunión en horas de la tarde si es que se solicita alguna aclaración a la propuesta cruceña. La delegación de Santa Cruz es la más numerosa que asiste al encuentro con cinco integrantes. El equipo lo dirige el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar.