Un meteorito impactó en Marte y dejó un cráter de más de 150 metros





28/10/2022 - 12:12:52

Infobae.- Todos los planetas del vecindario cósmico son susceptibles de ser golpeados por distintos cuerpos espaciales, especialmente los meteoritos. Eso sucedió en Marte hace casi un año, pero recién ahora los científicos de la NASA pudieron comprobarlo. El pasado 24 de diciembre, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA sintió temblar el suelo de manera inusual. Registró un “marsismo” de magnitud 4, que solo los científicos determinaron que fue a causa del impacto de un meteorito y no de un movimiento telúrico propio propio de un planeta rocoso. Los investigadores determinaron que el terremoto se debió al impacto de un meteorito cuando detectaron un nuevo cráter enorme y compararon las imágenes de antes y después captadas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA que orbita Marte. Ofreciendo una rara oportunidad de ver cómo un gran impacto sacudió el suelo marciano, el evento y sus efectos se detallan en dos artículos científicos publicados ayer en la revista revisada por pares Science. El impacto de un meteorito se estima que es uno de los más grandes vistos en Marte desde que la NASA comenzó a explorar el cosmos. Además, el golpe extrajo trozos de hielo del tamaño de una roca enterrados más cerca del ecuador marciano que nunca antes, un descubrimiento con implicaciones para los planes futuros de la NASA para enviar exploradores astronautas al Planeta Rojo. Se estima que el meteoroide medía de 5 a 12 metros. Esto es lo suficientemente pequeño como para haberse quemado en la atmósfera de la Tierra, pero no en la delgada atmósfera de Marte, que es solo un 1% más densa que la de nuestro planeta. El impacto, en una región llamada Amazonis Planitia, abrió un cráter de aproximadamente 150 metros de ancho y 21 metros de profundidad. Parte de la eyección arrojada por el impacto voló hasta 37 kilómetros de distancia. Con imágenes y datos sísmicos que documentan el evento, se cree que este es uno de los cráteres más grandes jamás vistos en cualquier lugar del sistema solar. Existen muchos cráteres más grandes en el Planeta Rojo, pero son significativamente más antiguos y se formaron antes de cualquier misión a Marte. “No tiene precedentes encontrar un nuevo impacto de este tamaño. Es un momento emocionante en la historia geológica, y tenemos que presenciarlo”, afirmó la científica Ingrid Daubar de la Universidad de Brown, quien dirige el Grupo de trabajo de ciencia de impacto de InSight.



Debido a la acumulación de polvo en sus paneles solares, InSight ha visto disminuir drásticamente su energía en los últimos meses. Actualmente, se espera que la nave espacial se apague en las próximas seis semanas, poniendo fin a la ciencia de la misión. El robot está estudiando la corteza, el manto y el núcleo del planeta. Las ondas sísmicas son clave para la misión y han revelado el tamaño, la profundidad y la composición de las capas internas de Marte. Desde que aterrizó en noviembre de 2018, InSight ha detectado 1318 marsquakes, incluidos varios causados por impactos de meteoritos más pequeños. Sin embargo, el terremoto resultante del impacto de un meteorito en diciembre pasado fue el primero que se observó que tuvo ondas superficiales. Este es un tipo de onda sísmica que ondula a lo largo de la parte superior de la corteza de un planeta. El segundo de los dos artículos de Science relacionados con el gran impacto describe cómo los científicos usan estas ondas para estudiar la estructura de la corteza de Marte.

Cazadores de cráteres A fines de 2021, los científicos de InSight informaron al resto del equipo que habían detectado un gran terremoto el 24 de diciembre. El 11 de febrero de 2022, los científicos que trabajaban en Malin Space Science Systems (MSSS), que construyeron y operan dos cámaras a bordo de MRO. La cámara de contexto (CTX) proporciona imágenes en blanco y negro de resolución media, mientras que Mars Color Imager (MARCI) produce mapas diarios de todo el planeta, lo que permite a los científicos rastrear cambios climáticos a gran escala como la reciente tormenta de polvo regional que disminuyó aún más la energía solar de InSight. La zona de explosión del impacto fue visible en los datos MARCI, lo que permitió al equipo precisar un período de 24 horas dentro del cual ocurrió el impacto. Estas observaciones se correlacionaron con el epicentro sísmico, lo que demuestra de manera concluyente que el impacto de un meteorito causó el gran terremoto del 24 de diciembre. “La imagen del impacto no se parecía a nada que hubiera visto antes, con el enorme cráter, el hielo expuesto y la dramática zona de explosión preservada en el polvo marciano. No pude evitar imaginar cómo debió haber sido presenciar el impacto, la explosión atmosférica y los escombros expulsados millas abajo”, dijo Liliya Posiolova, quien dirige el Grupo de Operaciones y Ciencia Orbital en MSSS. Establecer la velocidad a la que aparecen los cráteres en Marte es fundamental para refinar la línea de tiempo geológica del planeta. En superficies más antiguas, como las de Marte y nuestra Luna, hay más cráteres que aquí en la Tierra. Esto se debe a que en nuestro planeta, los procesos de erosión y tectónica de placas borran las características más antiguas de la superficie. Los nuevos cráteres también exponen materiales debajo de la superficie. En este caso, grandes trozos de hielo esparcidos por el impacto fueron vistos por la cámara a color del Experimento científico de imágenes de alta resolución ( HiRISE ) de MRO. El hielo subterráneo será un recurso vital para los astronautas , quienes podrían usarlo para una variedad de necesidades, que incluyen agua potable, agricultura y propulsor de cohetes. Nunca se había visto hielo enterrado tan cerca del ecuador marciano. Esto es especialmente importante porque, como la parte más cálida de Marte, es un lugar atractivo para que los astronautas aterricen.