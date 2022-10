La cumbre por el censo se lleva a cabo sin medios y con denuncias de restricción de uso de celulares





28/10/2022 - 11:57:41

Página Siete.- Pasada las 9:00 de este viernes llegó hotel Avanti el presidente Luis Arce, para participar del “Encuentro plurinacional de censo con consenso”, que sostiene con las autoridades de las entidades subnacionales y rectores del país. En la sede de la reunión, personal de seguridad retiró a todos los periodistas para evitar que se grabe o transmita el encuentro, en tanto que se denunció que a los funcionarios participantes se les restringió el uso de equipos de telefonía móvil. “Las autoridades ingresaron sin teléfonos celulares, no se puede grabar. Nos dejaron ingresar 10 minutos para hacer tomas e imágenes, hasta la llegada del presidente Luis Arce, y luego nos retiraron a todos lo que estábamos dentro del salón del hotel, donde se realiza este encuentro”, reportó la corresponsal de radio Fides en Cochabamba. El hotel sede de la reunión se encuentra ubicado en la zona Cala Cala, pleno centro de Cochabamba. Sobre los celulares de las autoridades locales que ingresaron a la cita, se indicó que una de las “condiciones” para el acceso de las autoridades participantes consistía en que no porten ningún teléfono celular, para que no hagan grabaciones o se interrumpa la conversación. Esta situación no pudo ser confirmada, ya que desde el inicio del encuentro los medios ya no pudieron contactarse con las autoridades que están en el recinto. El hecho de que no les dejen grabar el encuentro también se pudo evidenciar cuando de manera repentina tanto el canal estatal Bolivia TV como la Radio Kawsachun Coca dejaron de transmitir y también fueron desalojados de los ambientes. La corresponsal de Fides reportó en contacto con el periodista John Arandia que todos los periodistas permanecen en las afueras de las instalaciones del hotel, ya que les dijeron que posiblemente los convoquen a una conferencia de prensa, para informarles sobre el avance de la reunión.