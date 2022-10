Tensa sesión de la ALP en medio de consignas por el censo





28/10/2022 - 11:55:04

Los Tiempos.- La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de este viernes se realizó entre gritos e insultos entre parlamentarios del MAS y de la oposición, quienes exigieron censo 2023. El diputado Carlos Alarcón solicitó la palabra de forma previa, y comunicó que la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) incluya en su orden del día el debate sobre el conflicto que surge por la realización de la encuesta nacional, según El Deber. "El mejor escenario para debatir no es esa cumbre entre simpatizantes del MAS, sino esta casa de la democracia, que tiene representación plural del Estado (...) Lo que los bolivianos exigen que una vez por toda se realice el censo el próximo año", dijo Alarcón. Dijo que no tiene mayor relevancia los informes de Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, y terminó su intervención gritando "¡censo 2023!", en medio del rechazo de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). El vicepresidente David Choquehuanca, presidente nato del Legislativo, pidió orden y calma y puso en consideración la solicitud de los opositores. "El asunto planteado no está contemplado en el orden del día, por lo que se trata de una moción previa y para su consideración, es necesario que se tenga el apoyo de cinco asambleístas, de acuerdo al reglamento", indicó Choquehuanca. Al existir el apoyo necesario, se procedió a la votación para incluirlo entre los temas de discusión y para eso debería existir mayoría absoluta. No se llegó al apoyo suficiente y no se alteró el orden del día.