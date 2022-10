OIEA inspeccionará sitios ucranianos que Rusia alega están produciendo bombas sucias





28/10/2022 - 10:52:51

VOA.— El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo el jueves que los inspectores deberían llegar y comenzar a trabajar en un par de días en dos instalaciones en Ucrania que, según Rusia, están desviando material nuclear para fabricar una "bomba sucia". "Tuve una discusión muy amplia con el ministro de Relaciones Exteriores [ucraniano] [Dmytro] Kuleba sobre esto", dijo Grossi a los periodistas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. "Llegó a la conclusión, y yo estuve de acuerdo, que la mejor manera de disipar cualquier duda es dejar entrar a los inspectores". Durante varios días, los funcionarios rusos han afirmado que Ucrania planea desarrollar y utilizar una supuesta bomba sucia en su conflicto con Rusia. Ucrania y sus aliados occidentales han negado enérgicamente las acusaciones y sospechan que se están haciendo como pretexto para algún tipo de escalada en la guerra en Ucrania, posiblemente una operación de "bandera falsa" por parte de Moscú. Las bombas sucias combinan explosivos convencionales con material radiactivo y están diseñadas para propagar radiactividad que puede causar muertes masivas y contaminación. "En este caso, ha habido una indicación muy clara de un alto funcionario de la Federación Rusa sobre el trabajo, trabajo clandestino, de hecho, para desviar material nuclear", dijo el jefe de la OIEA a los periodistas después de reunirse con el Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión privada. Dijo que los inspectores del OIEA verían si el combustible en las instalaciones ha sido reprocesado de alguna manera para extraer dos isótopos, cesio y estroncio, que se usan para fabricar bombas radiológicas. Grossi dijo que los inspectores podrían llegar a sus conclusiones en cuestión de días. Dijo que una de las instalaciones que están visitando los miembros del equipo es una unidad que visitaron hace un mes "con buenos resultados". Grossi también informó a los miembros del consejo sobre sus esfuerzos para establecer una zona desmilitarizada alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia. Las tropas rusas han ocupado la planta masiva desde principios de marzo, mientras que los técnicos ucranianos continúan operando. Ha sido el sitio frecuente de bombardeos, elevando las apuestas por un accidente nuclear. El jefe de la OIEA ha viajado entre Moscú y Kiev en las últimas semanas para discutir los parámetros de una zona desmilitarizada. "Esta discusión está tomando demasiado tiempo", dijo. "Deberíamos haber concluido ya; deberíamos haber establecido una zona de protección". Dijo que este era uno de sus mensajes clave a los miembros del Consejo de Seguridad. “Espero poder hacerlo en cuestión de días, si es posible”, dijo sobre la zona. "Seguiré presionando, te lo puedo garantizar".



Cortes de energía El jueves temprano, Ukrenergo, la compañía energética estatal de Ucrania, dijo que estaba limitando el uso de electricidad en varias regiones del país después de los ataques rusos durante la noche contra la infraestructura energética. Ukrenergo dijo que los daños causados por los ataques incluyeron equipos en la parte central del país. Dijo que las restricciones en el uso de energía eran necesarias para evitar sobrecargas en la red y facilitar la reparación de las instalaciones dañadas. Los nuevos ataques a los sitios de energía de Ucrania se produjeron cuando el presidente Volodymyr Zelenskyy agradeció a los trabajadores del sector energético por sus esfuerzos para estabilizar la red eléctrica. "No importa lo que haga el enemigo, nuestra tarea es romper sus planes y proteger a Ucrania. Y esta no es solo la tarea de alguien, no solo concierne a los trabajadores de la energía o a cualquier otra persona. Ahora todos los ucranianos necesitan un consumo consciente de energía", dijo Zelenskyy. en su discurso nocturno el miércoles. Un funcionario instalado por Rusia en Crimea dijo el jueves que un ataque nocturno con aviones no tripulados había tenido como objetivo una planta de energía térmica en la península anexada a Rusia. El funcionario dijo que no había amenaza para el suministro de energía allí y que no hubo víctimas.



Ejercicios nucleares El Kremlin dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, observó el miércoles de forma remota los ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas de la nación que estaban destinados a simular una respuesta a un "ataque nuclear masivo". La televisión estatal rusa mostró un video de Putin observando los ejercicios en una enorme pantalla de televisión, con comentarios de los líderes militares. En la transmisión, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que los ejercicios involucraron un submarino nuclear, un avión de largo alcance y múltiples lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero. La Casa Blanca dijo el martes que Rusia había notificado que iba a realizar los ejercicios anuales, llamados "Grom" o "Trueno". Llegaron cuando la OTAN comenzó su propio ejercicio nuclear anual, conocido como "Steadfast Noon", el lunes.