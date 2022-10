Retiraron todos los cargos contra Neymar en el juicio por supuestas irregularidades en su pase al Barcelona





28/10/2022 - 10:20:49

Infobae.- La Fiscalía española retiró el viernes todas sus acusaciones de corrupción y estafa contra Neymar y los otros señalados en el juicio que se celebra en Barcelona sobre las supuestas irregularidades cometidas en el traspaso del futbolista brasileño al Barça en 2013. El Ministerio Público “decidió retirar la acusación respecto a todos los acusados y por todos los hechos”, afirmó el fiscal al presentar las conclusiones sobre este proceso en el que inicialmente se le pedían dos años de prisión y una multa de diez millones de euros a la actual estrella del París Saint-Germain de Francia. Entre los acusados en el juicio que se celebró en la Sección Sexta de la Audiencia de la capital catalana se encontraba el ex presidente Sandro Rosell. En sus conclusiones, el fiscal Luis García Cantón ha decidido retirar la acusación contra Rosell, para el que inicialmente solicitaba 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa, y contra el propio Neymar por un delito de corrupción en los negocios. También se finalizaron los procesos que pensaban sobre Neymar da Silva senior y Nadine Gonçalves, padres del jugador y administradores de la empresa familiar de representación N&N Consultoria Esportiva, para los que pedía 2 años y 1 año de prisión, respectivamente, por sendos delitos de corrupción en los negocios. Otro de los directivos que quedó fuera del caso es Santos Odilio Rodrigues, para el que solicitaba 3 años de cárcel por un delito de estafa. El fiscal, Luis García Cantón, afirmó que no observaba delito penal en los sucesos investigados: “Los 40 millones no son un soborno, es una prima de fichaje. Puede ser o no una barbaridad, pero es legal y muchas veces es un contrapeso a la prima de renovación”. Al mismo tiempo, según el diario catalán Mundo Deportivo, aclaró: “La FIFA tiene un reglamento y si quería podía sancionar, pero no es un caso para el código penal y Neymar sí tenía permiso del Santos para negociar con el Barça”.