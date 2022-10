Videos: Activistas rocían con pintura naranja una tienda de Rolex en Londres





28/10/2022 - 10:15:30

RT.- Activistas de la organización contra el cambio climático Just Stop Oil pulverizaron pintura naranja con un extintor de incendios contra una tienda de la marca de relojes de lujo Rolex en el centro de Londres, informa The Independent. Las simpatizantes del movimiento continúan así con su serie de protestas de un mes de duración para pedir al Gobierno británico que detenga todas las nuevas licencias otorgadas para la producción de petróleo y gas. 🚨 BREAKING: ROLEX STORE SPRAY-PAINTED ORANGE 🚨



⌚️ At 8:30am today, two Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from a fire extinguisher over the premises of @ROLEX in Knightsbridge, demanding that the government halts all new oil and gas consents and licences. #FreeLouis pic.twitter.com/iBoNlQwTmc — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 28, 2022 Los participantes de la acción fueron arrestados acusados de daños criminales y puestos bajo custodia en una comisaría. La organización medioambientalista cifra en más de 600 las detenciones efectuadas por la Policía desde que comenzaron las protestas a principios de octubre. No es la primera vez que el grupo realiza una acción similar. El pasado día 16, uno de sus miembros vandalizó el escaparate de un concesionario de Aston Martin en la capital británica rociándolo con pintura. ⏳ Jennifer Kowalski, 26, an environmental scientist from Glasgow, said:



“There's no point in having jewel-encrusted watches when they're destined to be lost in floods and climate change is happening now. An energy crisis is happening now."#FreeJosh #JustStopOil #A22Network pic.twitter.com/bByxRarK5H — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 28, 2022 Asimismo, los activistas de Just Stop Oil han conseguido gran repercusión mediática actuando contra obras de arte famosas. Hace dos semanas, en la Galería Nacional de Londres, arrojaron sopa sobre 'Los girasoles' de Van Gogh, y en la jornada de ayer realizaron una protesta en un museo neerlandés durante la cual un hombre intentó pegar su cabeza al cuadro 'La joven de la perla'.