Denuncian que el presidente del TDJ de Potosí tiene una sentencia





28/10/2022 - 08:41:08

Página Siete.- El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí, Remberto Elías López Llanos, tiene una sentencia penal de tres años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes, condena que se emitió en 2019, cuando aún no ejercía el cargo, denunció el diputado Juan José Tórrez, de Comunidad Ciudadana (CC). Sin embargo, a pesar de la sentencia conocida, en septiembre de 2021 fue elegido presidente del Tribunal de Justicia en Potosí, cargo que ejerce actualmente porque la sentencia aún no fue ejecutoriada. El proceso Tórrez explicó que todo comenzó en 2012 por un proceso que presentó Juan Flavio Velásquez contra Víctor Aguilar, porque el primero tenía una deuda con el segundo, quien le cobró montos exagerados, le hizo firmar papeles en blanco y le incautó sus propiedades. El juez de la causa fue justamente Remberto López, quien también se había prestado dinero de Aguilar, por lo que debió excusarse del caso, pero no lo hizo. “El juez también se había prestado dinero de Aguilar y por eso debería haberse excusado, porque la norma así lo obliga, pero no lo hizo y por no haberse excusado Velásquez inicia un proceso contra López por incumplimiento de deberes”, explicó Tórrez. Ese juicio salió a favor de Velásquez y la justicia halló culpable a la actual autoridad. Ese fallo es el número 10/2019, emitido por el Tribunal de Sentencia de Villazón, provincia Modesto Omiste (Potosí), contra el abogado Remberto López, la cual lo declara “culpable” y “autor” de la comisión del delito de “incumplimiento de deberes” en contra de Juan Flavio Velásquez. “En virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral ha sido suficiente para generar en el Tribunal la convicción plena sobre su responsabilidad penal (...) por lo que en aplicación al artículo 365 del Código de Procedimiento Penal se le condena a sufrir la pena de tres años de privación de libertad, a cumplir en el centro de readaptación de Villazón”, se lee en parte del documento de sentencia al que tuvo acceso Página Siete. El documento agrega que el fallo “se computará una vez sea ejecutoriada la presente sentencia” y en el siguiente párrafo añade que cabe la posibilidad de presentar un “recurso de apelación restringida” ante la “Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí por cualquiera de las partes procesales”. Ese recurso debía presentarse en un plazo de 15 días después de la notificación de la sentencia, paso que sí cumplió en el tiempo establecido pero que después de más de tres años del hecho no se tiene respuesta del TDJ de Potosí. “La apelación debía ser resuelta en enero de 2020 pero de forma extraña ya estamos llegando a tres años y nunca se ha llevado a cabo la apelación de esta sentencia y creemos que esta retardación de justicia es porque López está utilizando su cargo como presidente para que precisamente haya retardación de justicia. Esta clase de autoridades nos sorprenden, porque teniendo sentencia nunca debió asumir el rol de presidente y menos de vocal”, afirmó a este medio el diputado Tórrez. En ese marco, este medio conoció también que en febrero de este año Velásquez acudió al Consejo de la Magistratura mediante una carta, en la que informa del caso de López y la sentencia que tiene en su contra. “Impetro, que al igual como se ha procedido en varios casos, con prontitud, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura tome acciones para procurar el retiro definitivo del cargo de vocal del Tribunal de Justicia del abogado Remberto Elías López”. Sobre el caso Fiscaliza • La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que pedirá un informe al Consejo de la Magistratura para que explique por qué no dio respuesta a la denuncia que presentó Velásquez en febrero. Explicaciones • La comisión legislativa también anuncia que hará una petición de informe a la Fiscalía General del Estado para que explique por qué en más de tres años no se resolvió el recurso de apelación del proceso contra López. Sucre • Otro pedido de informe será para la Corte Suprema de Justicia, para que explique bajo qué parámetros han elegido a López como presidente del TDJ de Potosí, cuando ya se conocía que tenía una sentencia en su contra. Festejo• Este caso se suma a otro hecho irregular del TDJ de Potosí, cuyas instalaciones fueron usadas el 17 de octubre por el vocal Vladimir Humberto Velásquez Ortega y otros funcionarios judiciales para festejar y consumir bebidas alcohólicas. Fiscalía • La Fiscalía de Potosí dijo la pasada semana que investiga esta irregularidad.