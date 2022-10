Santa Cruz comienza su séptimo día de paro con la mirada puesta en el encuentro plurinacional por el censo





28/10/2022 - 08:25:58

El Deber.- Santa Cruz inicia su séptimo día de paro en demanda de censo en 2023 y una de las jornadas más decisivas para encontrar humo blanco en el conflicto, ya que este viernes (28 de octubre), gobernadores, alcaldes y rectores de toda Bolivia se reunirán en Cochabamba en el denominado “Encuentro Plurinacional por un censo con consenso” convocado por el presidente Luis Arce. Después de una semana de movilizaciones, la cita para buscar una solución a las protestas está establecida para las 8:00 de la mañana en el Hotel Avanti de la capital cochabambina. El único tema en la agenda es la realización del Censo de Población y Vivienda. Hasta el final de la tarde de este jueves, gobernadores de ocho departamentos y alcaldes de las nueve ciudades capitales, más El Alto, confirmaron su asistencia al encuentro, según reportes de la Red de Medios Estatales. Los gobernadores de los departamentos de La Paz, Pando, Chuquisaca, Beni, Potosí, Cochabamba, Tarija y Oruro son los que participarán en la cumbre, mientras el gran ausente será el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, que inicialmente había manifestado que asistiría, pero luego se retractó afirmando que será “una reunión de masistas”. "La reunión de mañana (hoy) no es más que una reunión llena de masistas para sacar una fecha distinta al 2023 y decir que Bolivia decidió. No nos podemos prestar a ese juego porque todos los días fue su sacrificio, ustedes en las calles, ustedes bloqueando, no es político ni de dos o tres personas. 2023 tiene que darse el censo", ratificó Camacho la noche del jueves durante el cabildo en Cotoca. Representando a Santa Cruz asistirá el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, que lidera el Comité Interinstitucional. Junto a él, José Luis Santisteban, Jorge Akamine y Melvy Vargas se encuentran en Cochabamba para “transmitir el mandato del cabildo”. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, también participará del encuentro. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desde la ciudad de Cochabamba informó que se cursaron 364 invitaciones a las autoridades que participarán del encuentro. El miércoles, el vocero Presidencial, Jorge Richter, explicó que se tiene prevista la asistencia de unas 400 personas y que todos tendrán derecho a la palabra, porque el encuentro está construido “bajo el concepto que entre todos podamos expresar nuestras opiniones”. Por su lado, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, precisó que los rectores de universidades del sistema público, de la autonomía regional del Chaco y de las autonomías indígenas originarias campesinas también estarán presentes; sin embargo, que no participarán, en esta ocasión, las organizaciones sociales, ni concejales de gobiernos municipales. Las autoridades también alistan un fuerte contingente de seguridad para brindar las garantías necesarias a todos los asistentes al encuentro. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anticipó la instalación de cuatro anillos de seguridad alrededor del hotel Avanti, en Cala Cala. Además de un despliegue de 130 uniformados y 20 motocicletas. Desde el pasado sábado (22 de octubre), Santa Cruz inició un paro indefinido impulsado por el Comité Interinstitucional y siguiendo el mandato del cabildo del 30 de septiembre. La protesta ciudadana cobra cada vez más fuerza en el departamento y poco a poco el resto de las regiones del país se suma con movilizaciones para exigir la abrogación del Decreto Supremo 4760, que posterga la encuesta nacional hasta 2024.