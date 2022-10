Mototaxistas bloquean en puertas de empresas en Santa Cruz: Tenemos que parar todos





28/10/2022 - 08:14:38

Grupos de mototaxistas y de vecinos se apostaron la tarde de este jueves en puertas de diferentes empresas en Warnes, Santa Cruz, para evitar que sigan operando. “Lo poco que ganamos ya no alcanza, de ahí ya hemos analizado: los empresarios no pueden hacerse más ricos con un supuesto paro y los pobres quedar más pobres”, cuestionó uno de los dirigentes entrevistados por Bolivia Tv sobre la medida asumida. Imágenes muestran a decenas de mototaxistas apostados en puertas de empresas como PIL, Aceite Fino, Sobolma, Cuba Libre e Industrias Venado, según el reporte de la televisora estatal. La idea es evitar que las empresas sigan trabajando, como se denunció. Para la exministra Gabriela Montaño, el paro convocado por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, es selectivo y eso se demuestra con grandes empresas trabajando y el resto obligado a parar. “Ese secuestro colectivo, se impone solo a los pobres y los ricos no pierden nunca, quien pierde es el sector trabajador”, cuestionó la exautoridad y consideró que el mensaje de los sectores como los mototaxistas es que “si paran los pobres, paran los ricos”. El dirigente de los mototaxistas aseguró que la vigilia instalada en las puertas de las empresas se mantendrá hasta que Camacho suspenda el paro iniciado el sábado 22 y se sume a un diálogo sobre el censo. “Aquí tenemos que parar todos, empresarios y gente que vive del día a día”, insistió el dirigente y anunció que prevén exigir que el Vicegobernador asuma la Gobernación si persiste el paro. ABI