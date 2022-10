Jhonny Fernández sobre el censo: El INE ha dado información a medias





27/10/2022 - 20:46:58

Los Tiempos.- El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, afirmó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregó información “a medias” y eso habría ocasionado los problemas que existen ahora en el país. “La gente del INE ha dado información a medias y recién a última hora, en estos últimos meses, ha comenzado a dar información real, concreta y eso ha dificultado este proceso. Yo no tengo porque tapar a nadie, el que no hizo bien su trabajo, obviamente, es responsable”, dijo Fernández. La autoridad que llegó a Cochabamba para participar de la reunión convocada por el Gobierno, dijo que “Santa Cruz ya va al sexto día del paro, las actividades están todas paradas, ahora hay un cerco a Santa Cruz, no sale nada, incluso ya no hay diésel, ya no hay gasolina, la basura está por todas las calles”. Remarcó que muchos comerciantes están parados y esperan a que el Presidente, el INE y todas las autoridades se pongan la mano al pecho y den solución antes de que el problema sea de todo el país y no sólo de Santa Cruz. “Espero a que salgamos con una respuesta positiva, a eso vine a Cochabamba, la solución se da en un diálogo y no peleando en lo político, yo vengo a dar la cara y eso haré”, añadió.