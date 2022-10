CEPB, CADEX y CANIOB rechazan la suspensión de exportaciones porque atenta contra la economía nacional





27/10/2022 - 20:31:58

Página Siete.- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB) rechazaron la medida dispuesta por el Gobierno nacional, de suspender las exportaciones hasta que se levanta el paro cívico cruceño. Consideran la medida como atentatoria contra la economía nacional. La CEPB emitió un comunicado en el que calificó de una medida política e injusta la decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de productos alimenticios. Se indicó que esa situación solo pone en riesgo la sostenibilidad de las fuentes laborales e inversiones. Las amenazas y las acciones que buscan afectar la provisión de energía y combustibles a la ciudadanía y a las empresas, no solo constituyen un delito grave, sino que afectan directamente a la cadena de producción y ponen en riesgo la provisión de alimentos y bienes a todos los departamentos, generando un peligro mayor sobre la economía y la estabilidad social”, señala uno de las conclusiones de la CEPB. Cuestionó la toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas, ante el silencio e inacción de las autoridades llamadas a prevenir y sancionar estas acciones. La CEPB pidió al Gobierno dar solución a los conflictos sociales, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio. Esa instancia, lamentó que las decisiones políticas estén conduciendo de forma peligrosa a una escalada de violencia y descontrol en el país. Por su parte, el presidente de la CADEX, Oswaldo Barriga, aseveró que “la medida que puso en vigencia el Gobierno nacional, a partir del día de hoy, de suspender las exportaciones de soya, azúcar y carne, no es adecuada y no responde a la prevención de abastecimiento del mercado interno”. El dirigente empresarial aseguró que el mercado interno siempre ha estado cubierto y es la producción excedente la que se exporta bajo la autorización del Gobierno nacional que fija los cupos. Por esas razones, la CADEX rechazó de manera contundente la suspensión de las exportaciones, ya que es una señal de que el Gobierno no está dimensionando el daño que se está haciendo a la economía boliviana. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), Jorge Amantegui, también rechazó la medida y manifestó que no es real que haya desabastecimiento del mercado interno, porque de la producción nacional de soya y sus derivados el 20% cubre la demanda nacional y el restante 80% va a los mercados internacionales como exportación. Amantegui agregó que es el Gobierno quien, a principio y mitad del año, define mediante una Resolución Bi Ministerial las asignaciones para el mercado interno y las industrias las cumplen, porque de no hacerlo no obtienen los permisos para exportar el excedente. Según Amantegui, los subproductos de la soya (harinas, cascarilla y aceite) están en los almacenes; si no llegan al interior del país es a consecuencia de los conflictos sociales, como el cerco al departamento de Santa Cruz. Añadió que el sector industrial oleaginoso exportó a la fecha más de 1.600 millones de dólares, y esta medida frenará el ritmo del comercio internacional, afectando a la economía nacional. Afectación a la cadena productiva Por su parte, Osvaldo Barriga manifestó que, con esta medida, más política que técnica, se afecta a una cadena productiva muy grande. Hay más de 14.000 agricultores que producen soya, de los cuáles el 80% son pequeños productores que tienen cada uno 50 hectáreas. A ello se suman los trabajadores del transporte pesado que al año hacen 112 mil viajes de camión, y que necesitan los servicios de talleres mecánicos, llanteros, alojamiento, y provisión de alimentos. Se estima que en toda la cadena de la soya se generan 150 mil empleos directos e indirectos, que no solo están en Santa Cruz, sino en todo el país. De igual manera, mencionó que el sector agroindustrial cañero, representa 225,000 empleos directos e indirectos en toda su cadena productiva y de servicios conexos. Por su parte, la producción de carne bovina incluye a 33 mil productores ganaderos en el Departamento y su impacto en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, es de casi 300 mil personas ocupadas. Otro de los efectos es la pérdida de divisas. Los sectores afectados por esta suspensión de exportaciones generan alrededor de 2.000 millones de dólares en divisas para Bolivia, y las proyecciones que se tenían de incrementarlas hasta el final del año disminuirán. Ante esa situación, las presentaciones de las entidades mencionadas pidieron al Gobierno suspender esa medida y solucionar los conflictos sociales actuales.