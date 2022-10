Miguel Bosé reaparece para presentar su bioserie que se estrenará en noviembre





27/10/2022 - 17:31:52

Miguel Bosé reapareció con motivo del próximo estreno de su serie, Bosé, Yo Seré, que Paramount+ estrenará el próximo 3 de noviembre. Visiblemente emocionado y sonriente, el cantante español convivió con el elenco e invitados especiales, luego de que hace apenas unas semanas, el intérprete de ‘Amante Bandido’ había sido intervenido por una hernia discal que le impedía caminar bien. Cuestionado sobre cómo se sentía después de la operación, el también actor aclaró señaló que estaba tan bien como se le veía gracias a la buena genética que heredó. “Bendita la genética que he heredado, con eso y en eso se resume todo, estoy fantástico”, declaró. Durante su paso por la alfombra, añadió que se sentía más que complacido y agradecido con el trabajo que realizaron José Pastor e Iván Sánchez, quienes lo interpretan a lo largo de la bioserie en las etapas de juventud y madurez, respectivamente. “El proyecto es fantástico por lo que he podido ver, aún no he visto todo, y la verdad es que los chicos han hecho un trabajo excepcional”, reconoció. Y sobre si le le fue complicado narrar los pasajes más íntimo y difíciles de su vida agregó: “No, llega un momento en tu vida en el cual yo creo que las cosas que te parecían muy duras dejan de ser tan duras y otro factor también, la gente me ha dado tanto durante casi 50 años y esto es algo que he construído con ellos y ellas que llegó el momento de ser generoso”. “Por eso primero salió el libro, ‘El hijo del Capitán Trueno’, sobre mi vida, después salió otro sobre las canciones (Historia secreta de mis mejores canciones) y ahora la serie va a rematar. Creo que cuando has tenido una carrera tan grande y que además eres consciente de que no la has hecho solo, hay cosas que la gente ha querido saber toda la vida y hay que contarlas, pero contarlas bien”, señaló. Varios famosos e invitados especiales encabezaron la celebración. Ximena Sariñana, Paty Cantú, María José y Manolo Cardona fueron tan sólo algunos de los que compartieron en un cóctel tras la alfombra. Productores, invitados especiales, los protagonistas de la bioserie y por supuesto Miguel Bosé se reunieron para ver el primer episodio, pero antes de que se proyectara, su amiga Ximena Sariñana le dedicó unas emotivas palabras. Las anécdotas, las experiencias, los amores y desamores, la música, los personajes sin duda dan para una gran serie, pero como cada protagonista tiene una meta que alcanzar y una fuerza que lo motiva a seguir a toda costa, este gran compañero de aventuras siempre actúa a partir del amor incondicional por los suyos, la humanidad, el planeta y el arte. Me da mucha emoción amigo, que ahora la gente te podrá ver como yo te veo, ese hombre excepcional que rompiendo con todos los estereotipos y paradigmas nunca dejándose encasillar, siempre logra llevar ese gran alma y ese enorme corazón por delante tocando y transformando a todos los que te encuentras en el camino, te adoro amigo”, compartió la cantante. Finalmente, José Pastor subió al escenario para interpretar ‘Amante Bandido’.