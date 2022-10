Comité cruceño enviará una comisión al encuentro nacional por el censo





27/10/2022 - 17:07:16

Los Tiempos.- El Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz decidió enviar una comisión al encuentro nacional que se realizará este viernes en Cochabamba, para hacer conocer la posición de la región sobre la encuesta. "Hemos escuchado al pueblo, una comisión del comité se va a hacer presente, vamos a transmitir lo que se ha decidido en el cabildo del 30 de septiembre, esperemos que el Gobierno escuche el clamor no solo de Santa Cruz, sino del pueblo boliviano", dijo el presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo. El cabildo decidió exigir al Gobierno que el censo se realice el 2023. El Gobierno convocó al encuentro nacional por el censo para este viernes en Cochabamba, donde se decidirá la fecha del censo. Calvo dijo que no dirá nombres de los integrantes de la comisión que irá a Cochabamba, pero aseveró que esta representación hará conocer las resoluciones del cabildo cruceño. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que no asistirá porque no hay garantías.