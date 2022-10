Carlos Romero: Fue el Gobierno quien fijó el censo para 2022, no fue un cabildo





27/10/2022 - 16:43:25

Brújula Digital.- El exministro de Gobierno en el gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, recordó que fue el gobierno de Luis Arce quien definió que el censo nacional de población y vivienda se realizará en 2022 y no fue un cabildo. "Fue el propio Gobierno el que fijó el censo para el 2022, no fue un cabildo, no fue una movilización, un bloqueo" afirmó en una entrevista con la red PAT. La exautoridad explicó cuando él estaba en la administración pública se tenían que agotar las instancias de consulta técnica para medir los tiempos, presupuestos y temas administrativos. Además de buscar los acercamientos con los actores del censo. "El Gobierno fijó el 2022, dijo que puede hacerse el 2022, cambió un ministro inclusive y en su estreno ante la Asamblea Legislativa ratificó toda la voluntad y creo que cuando asumió y vio su escritorio le habían cambiado el cronograma" afirmó Romero. Evidentemente, el Gobierno garantizó que el censo se realizaría el 16 de noviembre de este año pero sorpresivamente cambió la fecha hasta el año 2024 sin mayores explicaciones sobre las razones de ese cambio. Al excolaborador de Morales le llama la atención los argumentos del gobierno de Luis Arce para postergar el evento estadístico hasta 2024. "Lo que se escucha de un lado es que va hacer frío, que tal vez van a venir otras oleadas de covid, que los zafreros ingresan a la zafra en el norte amazónico en determinadas épocas del año (...), que hay que hacer traducir los manuales y las boletas en diferentes idiomas y todo eso yo realmente no logro identificar como un elemento técnico, sinceramente no logro hacerlo" indicó. Después puso en duda la eficiencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) porque hizo un "mal su trabajo" y llevaron al problema que actualmente confronta a Santa Cruz con el Gobierno central. Santa Cruz desarrolla el sexto día de paro indefinido para que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y no en 2024 como pretende el Gobierno central.