Transporte Pesado advierte cercar Bolivia si Gobierno no levanta restricciones a exportación





27/10/2022 - 11:58:16

Los Tiempos.- El transporte pesado internacional advierte con cercar Bolivia con el cierre de fronteras y bloqueo de caminos si el Gobierno no abroga la resolución que limita la exportación de productos asumida en la víspera bajo el argumento de velar por la seguridad alimentaria. Esta medida surge en respuesta al paro indefinido que lleva adelante Santa Cruz en demanda de censo en 2023, y se suma al cerco activado por organizaciones sociales a la región oriental. “Nuestro sector como tal a partir de anoche hemos estado en contacto con el directorio, ya hay determinaciones al respecto, si en el plazo máximo de mañana viernes no se revierte esta decisión, el transporte pesado internacional estaría cerrando fronteras, estaría bloqueando carreteras”, informó el representante del sector Alfredo Borjas en entrevista con radio Panamericana. Agregó que el hecho de promover cercos es una afectación a todos en general y que no se entiende este tipo de acciones gubernamentales “cercar ciudades, encima de añadir problemas dentro de la resolución de conflictos, solucionar con otro problema”. “Si el pensamiento del Gobierno es obrar de esta manera pues entonces nosotros vamos a tener que cerrar fronteras y cercar Bolivia (…). Si el propósito de este gobierno es destruirnos entre nosotros añadiendo problemas sobre problemas en vez de ir solucionando el problema. Entonces, cerquemos Bolivia si ellos con organizaciones sociales están cercando departamentos, están cercando lugares pues el transporte internacional, el transporte terrestre vamos a cercar lo que es Bolivia”, sostuvo.