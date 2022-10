En el cabildo de la Llajta, cívicos le piden al Gobierno no apagar fuego con gasolina





27/10/2022 - 11:51:22

Opinión.- El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, pidió este jueves al Gobierno Nacional "no enfrentar a los bolivianos con cercos criminales”, en referencia al instalado por los campesinos en Santa Cruz. También le solicitó “no apagar el fuego con gasolina”. Esto, en medio de pedidos de “paro cívico”, por parte de algunos asistentes al cabildo de la denominada “Gran marcha del civismo”, convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité Cívico de Cochabamba. “Pedimos al Gobierno que no intente apagar el fuego con gasolina. No estamos de acuerdo con ningún cerco. El cerco criminal ya nos ha dado la experiencia de que lo único que hace es enfrentarnos entre bolivianos. No podemos enfrentarnos más entre bolivianos”, enfatizó Rivera. PARO CÍVICO Tras su intervención, en el cabildo instalado en la plaza 14 de Septiembre, algunos asistentes demandaron, a voz en cuello, un “paro cívico”. Al respecto, el líder cívico dijo: “No podemos hacer caso a extremos”. El dirigente del Comité Cívico también abogó por un “censo oportuno y digital en 2023”, que permita ahorrar en términos económicos y garantice contar con un padrón electoral depurado y transparente. “No estamos hablado de un censo por censo. Estamos hablando de que el Censo va resolver el tema del padrón electoral. Tiene que aclararse, tienen que echarse por tierra todas sombras de este padrón. Los resultados de 2019 y 2020 están en tela de juicio, porque existe un padrón inflado”, enfatizó el líder cívico. El presidente de la Fejuve, Freddy Claure, resaltó la masiva participación de la población que asistió a la protesta. Llamó a que el Censo sea en 2023, para garantizar una distribución adecuada de los recursos de coparticipación. REUNIÓN El Comité Cívico no fue invitado a participar del Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, a realizarse mañana, 28 de octubre, en Cochabamba. Sin embargo, el ente aseguró su asistencia para dar a conocer su demanda de “censo oportuno y digital 2023”. En cuanto a la Asamblea de la Cochabambinidad, esta tendrá lugar después de la festividad de Todos Santos. Hoy, el Comité Cívico de Cochabamba llevó a cabo la denominada “gran marcha del civismo”, en demanda de la realización de un “censo digital”, en el primer trimestre de 2023. Los movilizados iniciaron la marcha en la avenida Santa Martín y Punata y recorrieron las principales calles de la urbe cochabambina con banderas, petardos, estandartes, cuecas de fondo al grito de “censo digital 2023”, LA MARCHA La Asociación Civil de Mujeres Por Bolivia, un sector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), vecinos del Distrito 9, además del Comité Cívico de Juventudes, la Asociación de Mujeres Universitarias, gremiales, artesanos, y empresarios fueron algunos de los participantes en la marcha de esta mañana. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos estuvo en la movilización y recordó la urgencia de llevar a cabo esta consulta nacional, la cual sumaría recursos económicos y dos escaños políticos a Cochabamba, según su percepción. A pesar de que el Transporte Federado de Cochabamba anunció que replegaría a todas sus movilidades hasta la finalización de la marcha, esto no se realizó por completo. Mientras, el Transporte Libre de la ciudad rechazó la movilización y afirmó que trabajarán con normalidad.