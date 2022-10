Santa Cruz: No hay servicio de recolección domiciliaria por dos bloqueos en el ingreso al relleno sanitario





27/10/2022 - 11:42:59

El servicio de recolección domiciliaria está frenado desde ayer miércoles debido a los dos puntos de bloqueo en el ingreso al relleno sanitario, medida que inició un grupo de vecinos del Distrito 14 que exigen que se levante el paro indefinido que vive el departamento. La determinación afecta directamente a las operaciones del servicio de aseo urbano en la capital cruceña. La gerente de la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz), Andrea Hoyos, informó sobre la situación y pidió a los vecinos no sacar sus residuos a la calle, para evitar que se siga acumulando la basura. Indicó que este pedido se da a raíz de la medida de presión que llevan adelante algunos dirigentes del Distrito 14, pero que está afectando a toda la población y reiteró que el servicio de recolección se encuentra frenado hasta que se restablezca el paso de los camiones al vertedero. “Nos encontramos en emergencia. Desde ayer a las 07:30 am nos bloquearon personas que exigen que se levante el paro indefinido que está afectando a Santa Cruz, pero perjudica tremendamente, porque no podemos recolectar la basura de las calles”, dijo Hoyos. La gerente aclaró que el último ingreso al Complejo de Residuos Sólidos de San Miguel de los Junos (relleno sanitario) se logró ayer antes de las 07:30 am (momento del inicio del bloqueo) y solo pudieron ingresar 51 volquetas, haciendo un total de 391 toneladas de residuos. Durante la jornada del miércoles, aquellos camiones compactadores y volquetas que lograron vaciar la carga reanudaron la recolección, pero ya no pudieron volver a ingresar, por lo que ahora la flota completa se encuentra con las unidades llenas de basura sin poder hacer la disposición final en San Miguel de los Junos. “Los camiones que se encontraban en operaciones siguieron recolectando los residuos, pero ya no han podido ingresar desde ayer. En estos momentos todos los compactadores y volquetas se encuentran varados. Por eso llamamos a la reflexión a estas personas que están haciendo los dos puntos de bloqueo en el Distrito 14, que tomen conciencia del gran daño y del impacto negativo a la salud, que se puede dar con esta medida que es extremadamente drástica”, manifestó Hoyos. Asimismo, indicó que desde ayer se suspendieron las funciones en el relleno sanitario, porque los bloqueadores no dejaron ingresar a los trabajadores que llegaron a pie hasta el lugar. “Ante la situación que estamos viviendo, pedimos a los vecinos que no saquen sus residuos hasta que nosotros informemos, oportunamente, que se hubiera restablecido el servicio, en estos momentos no hay recolección de basura en los barrios, les pedimos que tengan sus bolsas en sus domicilios hasta que informemos la normalización”, reiteró. Hoyos dijo que se ha solicitado el apoyo policial para que concreten el paso de los camiones, para que puedan descargar los residuos y evitar un daño a la salud pública y al medioambiente. “Esperemos que el día de hoy se tenga una solución, porque el perjuicio es bastante grande. En Santa Cruz se generan entre 1.600 y 1.700 toneladas por día, esa es la cantidad de residuos que tendremos en las calles ahora”, finalizó la ejecutiva.