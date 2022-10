Cívicos y plataformas de Cochabamba exigen censo digital en 2023; se viene un cabildo





27/10/2022 - 10:35:09

Opinión.- La consigna por parte de algunos grupos en Cochabamba es la realización de un "censo digital" durante el primer semestre de 2023. Esa es la voz, al menos, que emerge de la marcha que llevan adelante, la mañana de este jueves, cívicos cochabambinos y el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), que comenzó en la intersección entre la avenida San Martín y la calle Punata. La Universidad Mayor de San Simón (UMSS), vecinos del Distrito 9, la Asociación Civil de Mujeres por Bolivia, algunos gremiales, entre otros, hacen parte de la medida de protesta, que se estima que concluya en la plaza 14 de Septiembre. La premisa de un "censo digital", según los grupos que se movilizan, tenderá al "ahorro" de recursos. "¡Cabildo, cabildo, cabildo!", han coincidido los presentes, mientras avanzan por las principales arterias del centro, anticipando, de este modo, lo que sucederá en las siguientes horas. Se prevé una nueva Asamblea de la Cochabambinidad, encuentro en el que se asumirían más medidas. Apolinar Rivera, titular del Comité Cívico de Cochabamba, expresó: "Inicialmente, estamos en la marcha. Después se definirá en la Asamblea de la Cochabambinidad con instituciones. Primero se va a reunir el Comité Impulsor". Algunos aprovechan, también, para enviarle un mensaje de "advertencia" al presidente del Estado, Luis Arce: "Arce, cuidado, el pueblo está emputado". La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, expresó que "no hay colores políticos". La gente tiene que sumarse y movilizarse (...). Este censo debe llevarnos a discutir pacto fiscal". Esto sucede un día antes de que se lleve adelante el Encuentro Plurinacional por el Censo, cita que estará comandada mañana por el Mandatario. Se estimaba la presencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Sin embargo, ayer, a última hora, confirmó que no se trasladará hacia el valle, puesto que, según dijo, no se prestaría a una reunión de "masistas". El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por su lado, adelantó que sí participará. De hecho, indicó que dispondrá de toda la guardia municipal para garantizar que todo se lleve adelante con tranquilidad y en paz. SEXTO DÍA DE PARO Santa Cruz ingresó este jueves a su sexto día de paro indefinido, mientras que el bloqueo en tres rutas agrava la situación al impedir el paso de alimentos y combustible a la capital oriental. El cerco puesto por sectores campesinos e interculturales también persiste. Desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) consolidaron dicha medida, bajo el nombre de plan "Túpac Katari". Los puntos de bloqueo instalados están en la carretera antigua a Cochabamba, ruta que también une a los valles cruceños; otro punto está fijado en la zona de La Enconada, en el municipio de Cotoca. El bloqueo se encuentra en el kilómetro 28 que conecta a la carretera a Santa Cruz con la Chiquitanía. El tercer punto troncal se halla en el kilómetro 23 de la zona sur, que une la capital cruceña con el municipio de Camiri.