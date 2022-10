Es como dispararse a los pies: Presidente de empresarios cuestiona la suspensión de exportaciones





Erbol.- Después de que el Gobierno decidió suspender las exportaciones de soya, azúcar, aceite y carne de res de manera temporal, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barbery, consideró que es una medida contradictoria en la perspectiva de buscar estabilidad económica, puesto que afecta la generación de divisas. “Hay una contradicción que es inexplicable, porque es como dispararse a los pies. El Gobierno necesita urgentemente todas las divisas que se puedan recaudar para fortalecer nuestras reservas internacionales netas y, en este caso, si no exportamos tenemos una fuente menos de ingreso de divisas”, dijo el directivo a Unitel. El Gobierno argumentó que toma esta medida “en resguardo de la seguridad alimentaria con soberanía” y durará mientras se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a la población, afectadas por el paro cívico en Santa Cruz por el Censo. Barbery consideró que no se entiende la decisión, tomando en cuenta la crítica situación económica, donde las reservas internacionales están en un nivel demasiado bajo. “Prohibir las exportaciones no ayuda a poder captar más divisas, que son lo que necesitamos ahora para poder reforzar nuestras reservas y mantener la estabilidad económica que necesitamos”, agregó.