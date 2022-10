Gobierno: Suspensión temporal de exportaciones garantiza suministro interno de alimentos





27/10/2022 - 10:12:14

El vocero presidencial, Jorge Richter, en contacto con PAT, explicó este jueves que la suspensión temporal a las exportaciones es una medida para garantizará el suficiente suministro de alimentos para todos los bolivianos. “La situación del paro no es solamente tratar de afectar o de presionar a un Gobierno, sino que se generan unos efectos que ya no son colaterales, que son absolutamente directos, que tienen que ver con el abastecimiento de alimentos. Y ahí el Gobierno tiene una responsabilidad de poder lograr el abastecimiento hasta que la situación se vuelva nuevamente a rencauzar y a normalizar”, enfatizó. Remarcó que el Gobierno del presidente Luis Arce tiene la responsabilidad de darle a los bolivianos tranquilidad y abastecimiento necesario, ante el paro que ocasiona un conjunto de daños a la sociedad. “Entonces, mientras la situación esté en un momento de crisis o de inestabilidad, pues, hay que tomar algunas medidas, para poder lograr el abastecimiento suficiente”, sostuvo el Vocero Presidencial. Desde el sábado Santa Cruz ingresó a un paro indefinido con bloqueo de caminos, en demanda a que el Gobierno fije el Censo de Población y Vivienda en 2023 y no en 2024, como se estableció en consenso en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), instancia conformada por autoridades nacionales y subnacionales. ABI.