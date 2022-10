Arias preocupado por nivel de violencia en La Paz y anuncia que considerará viaje a Cochabamba





27/10/2022 - 09:11:30

El nivel de violencia provocado por grupos violentos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), durante la marcha por la paz, la unidad y el censo 2023, preocupó al alcalde Iván Arias porque si en La Paz se atacó con palos, piedras y dinamitas a los paceños, no se sabe lo que podría pasar en el encuentro nacional por el censo en Cochabamba el viernes, y anunció que considerará su viaje a la capital del valle. “Con estos niveles de violencia se imaginan un encuentro con más de 500 personas, si seguimos con estos niveles de violencia ¿a qué vamos a ir?, ¿a un circo romano?, ¿a qué nos tiren a los leones a los que pensamos diferente?, como lo que ha ocurrido esta tarde en La Paz”, dijo Arias a los periodistas a la conclusión de la marcha pacífica que lideró desde plaza Eguino hasta final de El Prado. La marcha por la paz, unidad y censo 2023 fue atacada por grupos violentos afines al MAS la tarde de ese miércoles y dejó más de una veintena de personas heridas. De la caminata pacífica, participaron centenares de vecinos, choferes de las diferentes modalidades del transporte, gremiales de mercados y comercio minorista del municipio paceño y otras organizaciones de La Paz. “Esto realmente lleva a pensar, yo voy a evaluar mi presencia para estar en Cochabamba porque con este ambiente violento; yo he ido a Santa Cruz a dar un mensaje de paz a que cedamos para poder crecer y vengo acá a dirigir una marcha de paz y encuentro actos de violencia”, dijo. Arias afirmó que no comprende que los policías ataquen a quienes piden paz como ocurrió contra cocaleros que exigen que se cumpla la Ley General de Coca pero fueron atacados y varios encarcelados. “Yo voy a repensar mi presencia en Cochabamba. Ustedes (periodistas) han sido testigos y nos gasificaron a nosotros, y los policías protegieron a los vándalos. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se ha visto? Es realmente preocupante lo que ocurre en Bolivia y por culpa de un Gobierno que no toma medidas para pacificar el país”. El alcalde de La Paz denunció que entre los heridos está el subalcalde de Cotahuma, Fausto Terrazas, además de gremiales y vecinos. “Estamos viendo el nivel de gravedad de los heridos, según eso vamos a hacer y también las partes tiene que ponerse porque varios de ellos son dirigentes vecinales, gremiales, nos están reportando. Pero, más allá de eso no entiendo los niveles de violencia, los niveles de vandalismo que hemos tenido”. Arias afirmó que La Paz busca la pacificación del país y por ello se trasladó este miércoles a la capital cruceña para tender puentes con el propósito de “ceder para crecer”, en la reunión con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. “Yo esperaba que el Gobierno entienda que lo que está haciendo La Paz es tender puentes de paz, puentes de diálogo; queríamos aprovechar esta oportunidad para encontrarnos los bolivianos, pero vuelvo acá y nos encontramos con estos niveles de violencias encabezados, demás, por una concejal”, dijo Arias.