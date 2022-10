Logias, gamonales, oligarcas...: El MAS y el Gobierno alientan discursos de odio pese a recomendaciones del GIEI





27/10/2022 - 09:03:11

Brújula Digital.- Bolivia afrontó en 2019 una crisis política con graves vulneraciones a los derechos humanos y muertos. Una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que no se repitan estos hechos fue que los líderes políticos se abastengan de generar discursos de odio. Sin embargo, en los últimos días, líderes del MAS y autoridades de Gobierno apelaron nuevamente a la estigmatización y al odio para descalificar a los que protagonizan el paro cívico indefinido en Santa Cruz para que el censo nacional de población y vivienda se realice en 2023. El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, no dudó en llamar "gamonales" y "felipillos" a los que protagonizan el paro que va por su sexto día continuo. En esa misma línea otras autoridades del Gobierno afirman que los líderes cívicos de esa región estarían buscando deponer del gobierno al presidente Luis Arce. El diputado leal a Arce, Rolando Cuéllar, afirmó que el Comité Pro Santa Cruz está liderado por "extranjeros que escaparon de la Segunda Guerra Mundial". "Queremos decirles que estos extranjeros cobardes que vienen de la II Guerra Mundial a hablar a (en) nombre de los cruceños, que el Comité Cívico tiene que estar representado por un verdadero cruceño que apelliden Pinto, Cuéllar, Rojas, Mercado… no personas extranjeras que vengan a convulsionar al departamento de Santa Cruz, a ahogar la economía de los cruceños" criticó en una rueda de prensa. "En Santa Cruz no se puede dialogar con extranjeros que se escaparon cobardemente de la II Guerra Mundial, y ahora han venido a meterse al Comité Cívico. Me estoy refiriendo al señor Branko Marinkovic, Fernando Larach, Stello Cochamanidis", complementó. El secretario de relaciones internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Omar Ramírez, amenazó ayer con generar hambruna en la ciudad de Santa Cruz con el cerco que están generando sus afiliados a la ciudad para evitar que ingrese fundamentalmente comida. "Vamos orientar nuestro cerco al sector empresarial, al sector privilegiado. Vamos a cerrar todas las instituciones públicas privadas, vamos a cerrar las empresas que aún siguen funcionando, (…) de tal manera, que haya una hambruna en Santa Cruz. Cuando no tengan nada que comer, a ver si al señor Camacho se le apetece un plato”, aseveró Ramírez. El dirigente dijo que con esta medida que tiene la venia del gobierno de Arce se pretende "castigar" a la "oligarquía cruceña". "Es necesario dar un castigo ejemplar principalmente a la oligarquía cruceña, al sector empresarial a la gente que parando sigue gozando de sus salarios mensuales", afirmó. El máximo dirigente campesino de la CSUTCB, Ever Rojas, advirtió que podría "matar" al gobernador de Santa Cruz y al presidente del Comité Pro Santa Cruz. "Vamos a ir a matar a (Luis Fernando) Camacho y a (Rómulo) Calvo", amenazó el dirigente en una rueda de prensa en la que también desafió a la autoridad a "pelear puño a puño". "Que los líderes políticos y sociales se abstengan de utilizar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización o violencia". Esa es la principal recomendación del GIEI.